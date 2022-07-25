شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ينفى دخوله علاقة مع زوجة صديقه سيرجى برين المؤسس المشارك لـ Google والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس شركة Tesla، وجود علاقة غرامية مع نيكول شاناهان، زوجة المؤسس المشارك لشركة Google، سيرجى برين، وحسب ما نشره موقع bbc، جاءت تعليقات ماسك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن صداقة ماسك مع برين قد انتهت بسبب العلاقة المزعومة.



إيلون ماسك وسيرجى برين

فى حين أكد إيلون ماسك، بتغريده عبر حسابه على "تويتر"، إنه وسيرجى برين، ما زالا صديقين، ونفى تقريرًا عن ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجة برين، نيكول شاناهان، ونفى ماسك التقرير، وقال: "أنا وسيرجى صديقان وكنا فى حفلة معا الليلة الماضية.. لقد رأيت نيكول مرتين فقط خلال ثلاث سنوات، وفى المرتين مع العديد من الأشخاص الآخرين.. ليس هناك علاقة رومانسية".



نيكول شاناهان وسيرجى برين

ووفقا للتقارير، فإن مزاعم تشير إلى أن نيكول أقامت علاقة مع إيلون ماسك، ديسمبر الماضي، خلال حضورهما معرض فنى بمدينة ميامى، وقالت الصحيفة، إن "هذا دفع برين إلى تقديم طلب الطلاق فى وقت سابق من هذا العام، منهيًا الصداقة الطويلة بين اثنين من المليارديرات البارزين فى مجال التكنولوجيا".

وقالت مصادر، إن "شاناهان ستحصل على مليون دولار فقط للطلاق، بسبب اتفاق قبل الزواج بينها وبين مؤسس جوجل، فى الوقت الذى فاجئ التقرير الكثيرين بسبب الصداقة التى تجمع برين وماسك، خاصة وأن الأول ساعد "بقرض سخى" إيلون ماسك، عندما أطلق شركة تسلا قبل أعوام".