شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير عنوان منزلك فى خرائط أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل خرائط أبل على تسهيل العثور على طريقك في جميع أنحاء المدينة والعودة إلى المنزل مرة أخرى عند الانتهاء، وليس هناك ما هو أكثر ملاءمة من إخبار تطبيق الخرائط الخاص بك بأن يأخذك إلى المنزل بضغطة واحدة، ولكن في حال أدخلت عنوان خاطئ أو انتقلت حديثا من منزلك وتريد تغيير العنوان، فيمكنك ذلك في خطوات بسيطة نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

تبحث خرائط أبل للعثور على عنوان منزلك في االعنوان الموجود على بطاقة جهة الاتصال، حيث تحتاج إلى تحديثه.

1. افتح خرائط أبل على جهاز أيفون الخاص بك.

2. ضمن المفضلة، اضغط فوق الصفحة الرئيسية.

3. اضغط على فتح بطاقة الاتصال الخاصة بي.

4. قم بالتمرير لأسفل حتى ترى معلومات عنوان منزلك، ثم قم بتحريرها لتعكس عنوان منزلك الحقيقي.

5. اضغط على تم في الزاوية اليمنى العليا.

سيتم الآن تحديث عنوان منزلك في خرائط أبل، إذا لم يتغير موقع عنوان منزلك على الفور، فأغلق التطبيق ثم افتحه مرة أخرى.