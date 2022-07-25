شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قلم أنقذ رائد فضاء وقطعة من القمر فى مزاد بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل قاعات دار مزادات Sotheby في نيويورك على بقايا الديناصورات وأجزاء من النيازك، وبعض من العناصر التي كانت على سطح القمر، وقلم رائد الفضاء بز ألدرين الذي أنقذه خلال مهمة أبولو، حيث يتم عرضها لحدث "Geek Week" السنوي الذي يعرض المئات من الأشياء ذات الطابع العلمي بالمزاد.



قطعة من القمر

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للحاضرين المزايدة على القلم الذي استخدمه الرائد بز ألدرين لإشعال المحركات الفاشلة على مركبة الهبوط Eagle أثناء مهمة أبولو 11، ومخلب قدم رابتور، وقطعة من سطح القمر انفصلت أثناء اصطدام كويكب.

وهناك أيضًا ساعة تم ارتداؤها على معصم رائد فضاء مدني انطلق إلى الفضاء في أبريل الماضي وحلق حول محطة الفضاء الدولية، وينقسم الحدث لهذا العام إلى أربع فئات: التاريخ الطبيعي، بز ألدرين أيقونة الفضاء الأمريكية؛ علوم الفلك؛ والنيازك.

تم فتح العطاءات عبر الإنترنت في 20 يوليو ومن المقرر عقد المزاد المباشر في 28 يوليو.



أنياب الديناصور

وتحتوي فئة التاريخ الطبيعي على مجموعة دفينة من بقايا الديناصورات المتحجرة، بما في ذلك ذيل ستيجوسورس الذي يعود تاريخه إلى 150 مليون عام.

يبلغ طول الذيل أكثر من 17 بوصة ولا يزال يُظهر الثقب والقنوات المغذية التي كانت تدعم تدفق الدم للديناصور.



قلم رائد الفضاء

هناك أيضًا مخلب "قتل" لـ dakotaraptor استخدمه لقطع الديناصورات العاشبة الكبيرة عندما جابت الأرض قبل 66 مليون سنة، فكان هذا الديناصور خفيف البنية ويغطيه ريشًا في جميع أنحاء جسمه.

كما تم تضمين جمجمة ترايسيراتوبس عمرها 66 مليون عام ويقدر بيعها بمبلغ يصل إلى 35000 دولار، وجمجمة أسد أمريكية منقرضة عمرها 50000 عام يمكن أن تصل قيمتها إلى 600000 دولار في المزاد.

ويبيع ألدرين أغراضه الشخصية من مهمة أبولو بالمزاد، وقد يكون العديد من الناس قد شاهدوا أخبارًا عن سترته البيضاء المميزة المعروضة للبيع، ولكن ما لم يلاحظه أحد هو قلمه المميز، حيث يمكن بيع القلم بمبلغ يصل إلى 2 مليون دولار - ويبلغ سعره حاليًا 700000 دولار.

كما أنه من مجموعة ألدرين الشخصية أيضًا سماعة الأذن المصنوعة حسب الطلب التي ارتداها خلال مهمة أبولو 11.