شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تزيد من حصة أيفون فى سوق الهواتف الذكية الصينية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت شركة أبل من حصتها في سوق الهواتف الذكية في الصين، بعد العودة القوية التي حققتها سلسلة هواتف أيفون 13 ومبيعاتها، رغم الإغلاقات التي شهدتها سوق الهواتف الصينية خلال العام الحالي، وفقاً لتقرير نشره موقع Macroumrs.

وبحسب التقارير فتم بيع 14مليون هاتف ذكي خلال مهرجان التسوق السنوي عبر الإنترنت، والذي يقام في الصين في شهر يونيو من كل عام، وهي أقل بنسبة 25% عن العام الماضي، وشهدت شركات صينية أخري انخفاضاً كبيراً في المبيعات، لكن هواتف أيفون ظلت مستقرة نسبياً.

وضاهت أبل مبيعات منافسيها مجتمعين، حيث باعت نحو 7 ملايين هاتف خلال المهرجان، واحتلت المركز الأول في حصة الإيرادات في جميع منصات البيع الكبرى، فيما تعكس السوق في الصين التوجه العالمي، فوفقاً لتقرير صدر حديثاً عن كاناليسيس، تراجعت مبيعات الهواتف الذكية في العالم بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي 2022، لكن أبل حصلت على حصة في السوق نسبتها 17% بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي، أما سامسونج، فقد زادت حصتها إلى 21% بالمقدار نفسه.

وتظهر البيانات زيادة مفاجئة في الطلب على أيفون 13 في الصين، رغم مشاكل سلسلة التوريد والصعوبات الاقتصادية واسعة الانتشار التي تؤثر على صناعة التكنولوجيا، ويعتقد محلل أبل الموثوق، مينغ تشي كو، أن الطلب على أيفون 14 متوقع أن يحافظ على الزخم الذي تحصل عليه أبل، وخصوصاً في ظل خروج هواوي من سوق الهواتف الذكية التي تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G الذي تسيطر عليه شركة أبل.