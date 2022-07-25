شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "اختبار الحمل البيئى" المصنوع من 99٪ من الورق يقلل النفايات البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد اختبار الحمل المصنوع من 99% من الورق وسيلة جديدة للمساعدة في تقليل النفايات البلاستيكية التي يخلفها 12.5 مليون اختبار يتم التخلص منه كل عام في المملكة المتحدة، حيث استلهمت لارا سولومون ابتكار المنتج بعد أن بدأت في محاولة إنجاب طفل، وأخذت في الاعتبار عدد الاختبارات التي كانت تمر بها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن تصميم اختبار الحمل Hoopsy يتم قصه إلى النصف بعد استخدامه، مع الجزء الذي يلقى المستخدم في سلة المهملات بينما يمكن للباقي إعادة تدوير الورق.

يمكن أيضًا وضع عبوات الورق المقوى في إعادة تدوير الورق، ونسبة الواحد في المائة من الاختبار التي لم يتم احتسابها بأنها ليست ورق، هى طبقة بلاستيكية رقيقة فوق المكان الذي تظهر فيه النتيجة لحمايتها.

ولعل الهدف من هذا الاختبار الجديد هو توفير منتجات رعاية صحية مستدامة تساعد النساء وشركائهن وكوكب الأرض، وتشير التقديرات إلى أنه يتم التخلص من خمسة ملايين طن من البلاستيك كل عام في المملكة المتحدة، نصفها تقريبًا عبارة عن عبوات.

تُصنع معظم اختبارات الحمل حاليا إلى حد كبير من البلاستيك الصلب، وتتمثل وظيفتها الأساسية في تثبيت الشريط الورقي، وتحل اختبارات Hoopsy هذه المشكلة، وهى دقيقة بنسبة تزيد عن 99% من الفترة المتوقعة للمستخدم، ولديها حساسية لـ hCG تبلغ 25 مللي وحدة دولية/مل.

وأجرى الباحثون تجارب سريرية واختبارات معملية لتقييم دقتها، وتمت الموافقة عليها من جانب وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.