شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تشدد الصين قواعد تعامل شركات تأجير السيارات مع بيانات المتسخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة النقل الصينية القواعد الحالية التي تحكم كيفية تعامل شركات تأجير السيارات عبر الإنترنت مع بياناتها ومشاركتها مع المنظمين، وذلك بعد يوم من تغريم شركة ديدي جلوبال 1.2 مليار دولار لجمعها ومعالجتها بشكل غير قانوني.

الإجراءات الجديدة هي تحديث لقواعد مماثلة تم الإعلان عنها في عام 2018 وتمنح الحكومة مزيدًا من التحكم في البيانات التي تجمعها هذه الشركات الخاصة، ولا يمكن استخدام البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة منصات نقل الركاب للأغراض التجارية، ويجب تخزينها لمدة عامين على الأقل في الصين، مقارنة بذلك قبل ستة أشهر، ولا يمكن تصديرها أو عرضها لكيانات خارجية دون إذن تنظيمي.

كما تشير الإجراءات إلى رقابة تنظيمية أكثر صرامة من قبل وزارة النقل، وجاء في أحد الإجراءات : "إجراء تحقيقات أمنية بشكل دوري، والتصحيح الفوري للمخاطر الأمنية والثغرات المكتشفة، وإنشاء وإكمال نظام إدارة أمن بيانات العملية بالكامل، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع العبث بالبيانات أو إتلافها أو تسريبها أو الحصول عليها بطريقة غير مشروعة أو استخدامها بشكل غير قانوني".

وتأتي القواعد الجديدة في وقت تتزايد فيه التوقعات، حيث قد يُسمح لتطبيقات Didi Global العملاقة للتوصيل بالركوب بالعودة إلى متاجر التطبيقات واستئناف تسجيلات المستخدمين الجدد، وقد تم تغريم الشركة 1.2 مليار دولار يوم الخميس، في اختتام تحقيق استمر لمدة عام أجبر قائد خدمات النقل على السيارات على الشطب من نيويورك في غضون عام من ظهوره لأول مرة وجعل المستثمرين الأجانب قلقين بشأن قطاع التكنولوجيا في الصين.