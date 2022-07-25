شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الإختلافات بين هاتفي Google Pixel 6a وNothing Phone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم مؤخرا طرح هاتفي Google Pixel 6a و Nothing Phone (1) كلاهما لهما العديد من المميزات والإيجابيات، حيث يعتبر Pixel 6a هو أفضل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد بسعر معقول تقدمه جوجل، ووفي الوقت نفسه ، الهاتف (1) هو نسخة خفيفة نقية في فئة أندرويد متوسطة المدى، ولكن ، أيهما هو الأفضل؟ دعونا نقارن بين Google Pixel 6a و Nothing Phone (1) لمعرفة ذلك.

هاتف Google Pixel 6a الشاشة : بقياس 6.1-بوصة FHD+ 60Hz OLED.

المعالج: Google Tensor.

نظام التشغيل: Android 12.

الرامات: بقوة 6 جيجا بايت.

مساحة التخزين : تبلغ 128جيجابايت UFS 3.1.

الكاميرا: خلفية 12.2MP+12MP، و8MP (أمامية).

البطارية: بقوة 4410mAh with 18W fast charging.





هاتف Nothing Phone (1) هاتف Nothing Phone (1) الشاشة : بقياس 6.55-بوصة FHD+ 120Hz OLED.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 778G+.

نظام التشغيل: Android 12.

الرامات: بقوة 12 جيجا بايت.

مساحة التخزين : تبلغ 256 جيجابايت UFS 3.1.

الكاميرا: خلفية 50 MP+50 MP، و16 MP (أمامية).

البطارية: بقوة 4500mAh with 33W fast charging.