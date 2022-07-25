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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الإختلافات بين هاتفي Google Pixel 6a وNothing Phone

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القاهرة - سامية سيد - تم مؤخرا طرح هاتفي Google Pixel 6a و Nothing Phone (1) كلاهما لهما العديد من المميزات والإيجابيات، حيث يعتبر Pixel 6a هو أفضل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد بسعر معقول تقدمه جوجل، ووفي الوقت نفسه ، الهاتف (1) هو نسخة خفيفة نقية في فئة أندرويد متوسطة المدى، ولكن ، أيهما هو الأفضل؟ دعونا نقارن بين Google Pixel 6a و Nothing Phone (1) لمعرفة ذلك.

 

 

هاتف Google Pixel 6a

الشاشة : بقياس 6.1-بوصة FHD+ 60Hz OLED.

المعالج: Google Tensor.

 

نظام التشغيل: Android 12.

 

الرامات: بقوة 6 جيجا بايت.

 

مساحة التخزين : تبلغ 128جيجابايت UFS 3.1.

 

الكاميرا: خلفية 12.2MP+12MP، و8MP (أمامية).

 

البطارية: بقوة 4410mAh with 18W fast charging.



هاتف Nothing Phone (1)

الشاشة : بقياس 6.55-بوصة FHD+ 120Hz OLED.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 778G+.

 

نظام التشغيل: Android 12.

 

الرامات: بقوة 12 جيجا بايت.

 

مساحة التخزين : تبلغ 256 جيجابايت UFS 3.1.

 

الكاميرا: خلفية 50 MP+50 MP، و16 MP (أمامية).

 

البطارية: بقوة 4500mAh with 33W fast charging.

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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