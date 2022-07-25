شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تسلا تحقق مع أحد مسئوليها الكبار بسبب "أمر مشبوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير خجيث إن شركة تسلا للسيارات الكهربائية المملوكة لإيلون موسك تحقق مع المدير التنفيذي أوميد أفشار، المسؤول المشرف على بناء وإنتاج جيجا تكساس، إذ يتمحور التحقيق الداخلي حول الجزء التنفيذي في خطة لشراء مواد البناء التي يصعب الحصول عليها.

وبحسب التقرير فقد تم تحديد هذه المواد على أنها مشبوهة، وقالت مصادر مجهولة إن شركة تسلا فصلت بالفعل بعض الموظفين على خلفية التحقيق، وقالوا أيضًا إن تسلا تخطط للانفصال عن السلطة التنفيذية، على الأرجح من خلال إجازة، وأشار التقرير إلى أن التحقيق قاده القائم بأعمال رئيس الشؤون القانونية في تسلا، ديفيد سيرل، الهدف هو تحديد ما إذا كان المسك قد استخدم نوعًا خاصًا من الزجاج للاستخدام الشخصي أم لا.

وحاليًا، أدت اضطرابات سلسلة التوريد العالمية إلى صعوبة تأمين هذا الزجاج المحدد. أشار المقال إلى أن سمعة Tesla سهلت عليهم الحصول على المواد المطلوبة بشدة، كما ذكر التقرير أن أفشار طلبت إنشاء أمر شراء الزجاج وقالت إنه كان لمشروع سري، وفي غضون ذلك، قامت Tesla مؤخرًا بتسريح 229 موظفًا من موظفى التعليقات التوضيحية من فريق الطيار الآلي لديها وأغلقت أحد مكاتبها في الولايات المتحدة.