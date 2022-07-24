شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من تويتر تتيح للمستخدمين الخروج من المحادثات المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شبكة تويتر ميزة جديدة تتيح لكل المستخدمين إخراج أنفسهم من المحادثات التي يتم إضافتهم إليها من خلال خاصية "منشن"، وذلك ضمن محاولة الشركة تجنيب المستخدمين التعرض للرسائل المزعجة وحمايتهم من التحرش والبلطجة عبر تويتر، وقد بدأت تويتر اختبار الخاصية الجديدة مع مجموعة مختارة من المستخدمين، قبل أن تتيحها لجميع المستخدمين على مستوى العالم مؤخراً.

وتهدف الخاصية إلى جعل المستخدم قادراً على مغادرة أية محادثة كان طرفاً فيها، لكنه فقد اهتمامه بها أو لم يعد راغباً في استمرار مشاركته فيها، وبالتالي يتوقف إرسال التنبيهات إليه بشأن تطورات هذه المحادثة، وكان مستخدمو تويتر يعانون قبل إضافة الخاصية الجديدة من التعرض لطوفان من التنبيهات والرسائل من أية محادثة بمجرد قيام شخص ما بربط حساب هذا المستخدم بالمحادثة عبر إحدى الرسائل، وهو أمر مزعج للعديد من المستخدمين خاصة إذا كان قد تم ضم هذا المستخدم إلى المحادثة دون أن يكون راغباً فيها من البداية.

وتقول منصة تويتر إن استخدام الخاصية الجديدة سهل للغاية، حيث ينقر المستخدم على الزر ذي الثلاث نقاط الموجود في نافذة أية محادثة، ثم يختار «مغادرة المحادثة»، ليتوقف إرسال التنبيهات الخاصة بهذه المحادثة إليه، كما لن يستطيع أي مستخدم آخر إضافته إلى المحادثة عبر أية رسالة، في الوقت نفسه فإن باقي المستخدمين لن يعرفوا أمر مغادرة المستخدم للمحادثة، وبالتالي لن يشعر بالحرج ولا بالقلق من قراره الخروج منها بالنسبة لأصدقائه أو أطراف المحادثة الآخرين.