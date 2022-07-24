حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11

ميزة التشغيل التلقائي او AutoPlay هي ميزة لا غنى عنها في نظام ويندوز 11، هي تُعد اختصارًا سريعًا يخيرك بالخطوات الممكن القيام بها عندما تقوم بتركيب أي وسيلة تخزين خارجية كفلاشة او هارد خارجي او غيرها من وسائل التخزين القابلة للإزالة، بعض المستخدمين يشتكون من أن هذه الميزة لا تعمل على أجهزتهم مما يضايقهم ويؤرق عليهم تجربتهم، في هذا المقال سنتحدث حول كيفية حل هذه المشكلة، فتابع معنا

جدول المحتويات

تأكد ان ميزة التشغيل التلقائي تعمل

قد تكون الحلول البديهية هي حلول المشكلة، الخطوة الأولى لحل المشكلة التأكد من ان الميزة تعمل ومُفعلة من اعدادات الجهاز نفسه، يمكنك الغاء تفعيل هذه الميزة في الأساس من تطبيق Settings، فيمكن انك قد قمت بإغلاق الميزة بدون ان تدري او بالخطأ فلذلك الميزة لم تعد تعمل عندك، جرب الحل البديهي ان تقوم بإصلاح الخطأ عن طريق التأكد من ان الميزة تعمل في الأساس

الخطوات

افتح تطبيق Settings

من اليسار اختر Bluetooth & Devices

اختر Autoplay

تأكد من تفعيل خيار Use AutoPlay for all media and devices

تفعيل اشعار ميزة التشغيل التلقائي

قد تكون الميزة فعالة في الأساس ولكن انت لا تدري ذلك بسبب ان الإشعار لا يعمل، ويندوز 11 يسمح لك بالتعديل على نظام الإشعارات الخاص بكل تطبيق وبكل خدمة عندك على الجهاز، اذا قمت بإلغاء اشعارات هذه الميزة فلن تظهر لك الميزة في الأساس، ستظن انها لا تعمل ولكنها تعمل في الأساس، تابع الخطوات

الخطوات

افتح تطبيق Settings

اختر Notifications

ابحث عن AutoPlay وتأكد من تفعيلها

من نافذة الخدمات

هناك خدمة تُسمى Shell Hardware Detection مسؤولة عن ميزة التشغيل التلقائي، في حالة وجود أي مشكلة في هذه الخدمة فهذا يعني أن الـAutoPlay لن تظهر يمكن ان تكون المشكلة في الأساس في توقف هذه الخدمة مما يحتاج منك ان تقوم بتشغيل هذه الخدمة من جديد، ويمكن ذلك عن طريق الوصول الى الخدمة من نافذة الخدمات، فكيف ذلك؟

الخطوات

افتح نافذة Run عن طريق زري Windows + R واكتب الأمر services.msc واضغط Enter

ابحث عن خدمة Shell Hardware Detection واضغط عليها مرتين

بجانب خيار Startup Type اختر Automatic

اضغط Ok ثم أعد تشغيل الجهاز

اعادة ضبط AutoPlay

اذا لازالت هذه المشكلة موجودة حتى بعد التعديل في نافذة الخدمات وحتى بعد الخطوات السابقة فهناك الحل السريع وهو إعادة ضبط الميزة لوضعها الإفتراضي، بحيث تقوم بحذف أي اعدادات قمت بوضعها لهذه الميزة، يمكن ذلك بسهولة عن طريق لوحة التحكم، فكيف ذلك؟

الخطوات

افتح Control panel عن طريق فتح قائمة Start وكتابة Control panel

غير طريقة عرض الأيكونات من خيار View By الى Large icons

اختر AutoPlay

في الركن الأسفل على اليسار اضغط على Reset All defaults

التحقق من اعدادات Group Policy

ان كنت تستعمل Windows 11 Home فتخطى هذه الخطوة، الفكرة هنا ان تعديل Group Policy يسمح لك بتخصيص العديد من اعدادات النظام، اذا كان التشغيل التلقائي متوقفًا عن العمل فقد يرجع هذا الى مشكلة في الـGroup policy، هذه الميزة حصرية على Windows 11 Pro وفقط، جرب ان تقوم بالتعديل في Group Policy بالخطوات التالية

الخطوات

افتح نافذة Run عن طريق زري Windows + R واكتب الأمر gpedit.msc

اتجه للمسار التالي Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\AutoPlay Policies

اضغط مرتين على ملف Turn off Autoplay

قم باختيار Disabled

اضغط Ok

التعديل في ملفات Registry

ملفات الـRegistry تتحكم في كل شيء يخص الجهاز تقريبًا، كل الإعدادات وكل البرامج والتطبيقات موجودة بداخلها، يمكن ان نقوم بالتعديل بداخل هذه الملفات لنستطيع حل المشكلة الخاصة بميزة التشغيل التلقائي عندك، طبعًا هذه الخطوة تتطلب منك ان تقوم بعمل نسخ احتياطي احتياطيًا لأن أي تعديل خاطئ في الـRegistry سيؤدي الى عيوب في جهازك بلا حل واضح فاحذر.

الخطوات

افتح نافذة Run عن طريق زري Windows + R واكتب الأمر regedit واضغط انتر

توجه الى المسار التالي HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer



لاحظ الملف باسم NoDriveTypeAutoRun

ان لم تجد الملف قم بإنشاء واحد جديد عن طريق الضغط بزر الفأرة الأيمن على مجلد Explorer ومن New اختر DWORD(32-bit value)

اضغط مرتين على الملف واكتب الرقم 91 في خيار Value data واضغط Ok

اعد تشغيل الجهاز