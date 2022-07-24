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حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11

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محمود هاني 0 تبليغ

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ميزة التشغيل التلقائي او AutoPlay هي ميزة لا غنى عنها في نظام ويندوز 11، هي تُعد اختصارًا سريعًا يخيرك بالخطوات الممكن القيام بها عندما تقوم بتركيب أي وسيلة تخزين خارجية كفلاشة او هارد خارجي او غيرها من وسائل التخزين القابلة للإزالة، بعض المستخدمين يشتكون من أن هذه الميزة لا تعمل على أجهزتهم مما يضايقهم ويؤرق عليهم تجربتهم، في هذا المقال سنتحدث حول كيفية حل هذه المشكلة، فتابع معنا

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11

جدول المحتويات

تأكد ان ميزة التشغيل التلقائي تعمل

قد تكون الحلول البديهية هي حلول المشكلة، الخطوة الأولى لحل المشكلة التأكد من ان الميزة تعمل ومُفعلة من اعدادات الجهاز نفسه، يمكنك الغاء تفعيل هذه الميزة في الأساس من تطبيق Settings، فيمكن انك قد قمت بإغلاق الميزة بدون ان تدري او بالخطأ فلذلك الميزة لم تعد تعمل عندك، جرب الحل البديهي ان تقوم بإصلاح الخطأ عن طريق التأكد من ان الميزة تعمل في الأساس

الخطوات

  • افتح تطبيق Settings

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 1
  • من اليسار اختر Bluetooth & Devices

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 2
  • اختر Autoplay

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  • تأكد من تفعيل خيار Use AutoPlay for all media and devices

تفعيل اشعار ميزة التشغيل التلقائي

قد تكون الميزة فعالة في الأساس ولكن انت لا تدري ذلك بسبب ان الإشعار لا يعمل، ويندوز 11 يسمح لك بالتعديل على نظام الإشعارات الخاص بكل تطبيق وبكل خدمة عندك على الجهاز، اذا قمت بإلغاء اشعارات هذه الميزة فلن تظهر لك الميزة في الأساس، ستظن انها لا تعمل ولكنها تعمل في الأساس، تابع الخطوات

الخطوات

  • افتح تطبيق Settings

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 4
  • اختر Notifications

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 5
  • ابحث عن AutoPlay وتأكد من تفعيلها

من نافذة الخدمات

هناك خدمة تُسمى Shell Hardware Detection مسؤولة عن ميزة التشغيل التلقائي، في حالة وجود أي مشكلة في هذه الخدمة فهذا يعني أن الـAutoPlay لن تظهر يمكن ان تكون المشكلة في الأساس في توقف هذه الخدمة مما يحتاج منك ان تقوم بتشغيل هذه الخدمة من جديد، ويمكن ذلك عن طريق الوصول الى الخدمة من نافذة الخدمات، فكيف ذلك؟

الخطوات

  • افتح نافذة Run عن طريق زري Windows + R واكتب الأمر services.msc واضغط Enter

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 6
  • ابحث عن خدمة Shell Hardware Detection واضغط عليها مرتين

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 7
  • بجانب خيار Startup Type اختر Automatic
  • اضغط Ok ثم أعد تشغيل الجهاز

اعادة ضبط AutoPlay

اذا لازالت هذه المشكلة موجودة حتى بعد التعديل في نافذة الخدمات وحتى بعد الخطوات السابقة فهناك الحل السريع وهو إعادة ضبط الميزة لوضعها الإفتراضي، بحيث تقوم بحذف أي اعدادات قمت بوضعها لهذه الميزة، يمكن ذلك بسهولة عن طريق لوحة التحكم، فكيف ذلك؟

الخطوات

  • افتح Control panel عن طريق فتح قائمة Start وكتابة Control panel

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  • غير طريقة عرض الأيكونات من خيار View By الى Large icons

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 9
  • اختر AutoPlay

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 10
  • في الركن الأسفل على اليسار اضغط على Reset All defaults

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 11

التحقق من اعدادات Group Policy

ان كنت تستعمل Windows 11 Home فتخطى هذه الخطوة، الفكرة هنا ان تعديل Group Policy يسمح لك بتخصيص العديد من اعدادات النظام، اذا كان التشغيل التلقائي متوقفًا عن العمل فقد يرجع هذا الى مشكلة في الـGroup policy، هذه الميزة حصرية على Windows 11 Pro وفقط، جرب ان تقوم بالتعديل في Group Policy بالخطوات التالية

الخطوات

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 12
  • افتح نافذة Run عن طريق زري Windows + R واكتب الأمر gpedit.msc

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 13
  • اتجه للمسار التالي
    • Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\AutoPlay Policies
  • اضغط مرتين على ملف Turn off Autoplay

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 14
  • قم باختيار Disabled
  • اضغط Ok

التعديل في ملفات Registry

ملفات الـRegistry تتحكم في كل شيء يخص الجهاز تقريبًا، كل الإعدادات وكل البرامج والتطبيقات موجودة بداخلها، يمكن ان نقوم بالتعديل بداخل هذه الملفات لنستطيع حل المشكلة الخاصة بميزة التشغيل التلقائي عندك، طبعًا هذه الخطوة تتطلب منك ان تقوم بعمل نسخ احتياطي احتياطيًا لأن أي تعديل خاطئ في الـRegistry سيؤدي الى عيوب في جهازك بلا حل واضح فاحذر.

الخطوات

  • افتح نافذة Run عن طريق زري Windows + R واكتب الأمر regedit واضغط انتر

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 15
  • توجه الى المسار التالي
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 16
  • لاحظ الملف باسم NoDriveTypeAutoRun
  • ان لم تجد الملف قم بإنشاء واحد جديد عن طريق الضغط بزر الفأرة الأيمن على مجلد Explorer ومن New اختر DWORD(32-bit value)

حل مشكلة التشغيل التلقائي لا يعمل على ويندوز 11 17
  • اضغط مرتين على الملف واكتب الرقم 91 في خيار Value data واضغط Ok
  • اعد تشغيل الجهاز

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المصدر الأصلي : عرفني

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.