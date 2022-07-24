شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تقوم ببناء تلسكوب فضائي أفضل من تلسكوب ناسا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصعد الصين من سباق الفضاء ضد الولايات المتحدة بخطط لتشغيل تلسكوبها الضخم في عام 2024، حيث لم تستطع الدولة مقاومة عملية حفر في وكالة ناسا ، قائلة إن تقنيتها ستكون قادرة على رؤية المزيد.

ويأتي وسط توترات متزايدة بين الجانبين على كل شيء فضاء وفقا لما نقله موقع The Sun

وحذر رئيس ناسا بيل نيلسون مؤخرًا من أنه يجب بذل الجهود لضمان عدم محاولة الصين امتلاك القمر.

افتتحت وكالة الفضاء المركز الوطني لاستخبارات الفضاء (NSIC) الشهر الماضي.

رداً على ذلك، اتهمت الصين الولايات المتحدة بأنها "المحرك الرئيسي في تحويل الفضاء الخارجي إلى سلاح وساحة معركة".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "تشاينا نيوز سيرفيس": "لقد اتبعت منذ فترة طويلة استراتيجية للهيمنة في الفضاء وعرفت الفضاء الخارجي علنًا بأنه مجال قتال حربي".

"لتحقيق استراتيجيتها، تعمل الولايات المتحدة بقوة على تطوير ونشر مجموعة متنوعة من أسلحة الفضاء الخارجي الهجومية مثل الطاقة الموجهة ونظام الاتصالات المضادة، وكثيراً ما تجري تدريبات عسكرية وتقدم التعزيزات العسكرية الشاملة والتأهب في الفضاء الخارجي."

يجري بناء تلسكوب الفضاء الصيني Xuntian الآن ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية العام.

سيتم إطلاقه في عام 2023 وسيتم تشغيله بحلول عام 2024، وفقًا لتقارير CGTN الصينية التي تديرها الدولة.