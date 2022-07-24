شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. تسلا تبدأ إطلاق شاحنة Cybertrucks منتصف 2023؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد التأخير عدة مرات، قال الرئيس التنفيذي Elon Musk الآن إن شركة السيارات الكهربائية Tesla يمكن أن تبدأ في تسليم Cybertruck القادمة في منتصف عام 2023، وقال الملياردير التكنولوجي أيضًا إنه مع Cybertruck ومنتجات أخرى ، ستضيف الشركة مستوى جديدًا من كفاءة الإنتاج والبساطة.

وقال ماسك للمحللين: "سنقدم مستوى آخر من البساطة وتحسينات التصنيع باستخدام Cybertruck والمنتجات المستقبلية التي لسنا مستعدين تمامًا للحديث عنها الآن، لكنني أعتقد أنه سيكون من المثير جدًا الكشف عنها في المستقبل"، وقال "في الختام، خرجنا من الربع الثاني بمعدل إنتاج قوي أكثر من أي وقت مضى، يواصل فريقنا التركيز على جاهزية إنتاج Cybertruck وبعض تصميمات المنصات المستقبلية، نتوقع - ما زلنا نتوقع أن يكون الإنتاج مع Cybertruck في منتصف العام المقبل ".

وقال ماسك مؤخرًا إنه يعتقد أن Cybertruck القادمة ستكون "أفضل منتج على الإطلاق" للشركة، وفي الوقت نفسه، تخطط Tesla أيضًا لزيادة سعر برنامجها التجريبي "الكامل القيادة الذاتية" (FSD)، وحاليًا ، تأتي سيارات Tesla بشكل قياسي مع نظام مساعدة السائق المسمى Autopilot ومقابل 12000 دولار إضافي، يمكن لمالكي سيارات Tesla شراء FSD.