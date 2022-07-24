شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعلن إتاحة نقل المحادثات بين أندرويد وآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد واتساب أنه سيتيح لك نقل محادثاتك بين أندرويد وآيفون، ما يعني أنه من الأسهل التخلص من هاتف ذكي من جوجل لصالح هاتف ابل والعكس، حيث كانت الميزة التي طال انتظارها واحدة من أكثر تحديثات آبل المطلوبة.

كان من المستحيل نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون عند تبديل الهواتف.

حاليا تعاونت آبل واتساب لتحقيق ذلك.

ذكرت The Sun لأول مرة الشهر الماضي أنه يتم اختبار الميزة الجديدة وأن واتساب أكد إطلاقها.

قال تطبيق الدردشة: " ستتمتع بإمكانية نقل سجل الدردشة بالكامل من Android إلى iOS والعكس، كذلك لديك حرية التبديل من وإلى أجهزتك المفضلة."

قال مارك زوكربيرج - الذي يدير شركة ميتا الأم لـ واتساب و فيسبوك - سابقًا إنه تغيير في ارتفاع الطلب.

قال زوكربيرج: "نضيف إلى واتساب القدرة على التبديل الآمن بين الهواتف ونقل محفوظات الدردشة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية بين أندرويد وآيفون مع الحفاظ على التشفير التام بين الأطراف".

"أطلقنا تبديل القدرة من آيفون إلي أندرويد العام الماضي ، والآن نضيف أندرويد إلي آيفون أيضًا."

إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام أندرويد ، فستحتاج إلى تثبيت أحدث إصدار من Move to iOS من متجر Google Play.

هذا التطبيق موجود بالفعل وهو مصمم لتحويل نصوص Android والصور والمزيد إلى iPhone جديد.

ولكن يتم الآن ترقيته ليشمل دعم تحويل رسائل WhatsApp.

سيتعين عليك منح إذن لنقل البيانات.

سيتم بعد ذلك تعبئتها - مع بقاءها مشفرة ومن المستحيل على Apple رؤيتها - ثم نقلها إلى iOS.

عند تسجيل الدخول لأول مرة على iPhone ، يتم فك تشفير بيانات WhatsApp وتظهر تلقائيًا.

ليست هناك حاجة لأن تكون متصلاً بالإنترنت حتى تعمل عملية النقل - إنها عملية نقل من نظير إلى نظير.

ولا داعي لتحديث WhatsApp ، حيث يتم التغيير على خوادم الشركة الخاصة.