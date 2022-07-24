شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تبدأ ربط مستخدمى آيفون وآيباد بصفحة تسجيل خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت نتفليكس في توجيه المستخدمين على آيفون وآيباد إلى صفحة ويب خارجية حيث يمكنهم الاشتراك في الخدمة، كما أفاد 9to5Mac لأول مرة.

ويأتي التغيير بعد أشهر فقط من بدء Apple السماح للتطبيقات "القارئ" التي توفر الوصول إلى المحتوى الرقمي، مثل Netflix و Spotify، بالارتباط بصفحات تسجيل الحساب على مواقع الويب الخاصة بها.

منذ عام 2018، لم تقدم Netflix رابط تسجيل خارجي - أو حتى تخبر المستخدمين أين يمكنهم التسجيل - في تطبيقاتها على iPhone و iPad.

كان على المستخدمين بدلاً من ذلك الانتقال إلى موقع Netflix على الويب من متصفح الويب أو الجوال للاشتراك في الخدمة قبل الوصول إلى التطبيق.

وتم إجراء ذلك للامتثال لقواعد Apple، مما جعل من الصعب على التطبيقات الالتفاف على عمولتها التي تصل إلى 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق ومنع المطورين من تقديم رابط إلى صفحة تسجيل خارجية.

وجعل الإعداد الأمر مربكًا للمستخدمين الجدد الذين يعتقدون (منطقيًا) أنهم سيكونون قادرين على التسجيل في Netflix باستخدام التطبيق وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

ويبدو أن هذا قد تغير- تشير تقارير 9to5Mac إلى أن مستخدمي iPhone و iPad يشاهدون الآن رابطًا خارجيًا داخل تطبيق Netflix يمكنهم استخدامه للتسجيل في الخدمة، ولاحظ ريتشارد لولر من The Verge الشيء نفسه، يرى المستخدمون الذين ينقرون على الرابط رسالة تحذرهم من أنهم "على وشك مغادرة التطبيق" والانتقال إلى موقع ويب خارجي. كما يشير أيضًا إلى أن أي معاملات على الصفحة الخارجية ليست تابعة لشركة Apple:

وستتم إدارة أي حسابات أو عمليات شراء تتم خارج هذا التطبيق بواسطة المطور "Netflix"، لن يتوفر حساب App Store الخاص بك وطرق الدفع المخزنة والميزات ذات الصلة، مثل إدارة الاشتراك وطلبات استرداد الأموال، Apple ليست مسؤولة عن خصوصية أو أمان المعاملات التي تتم مع هذا المطور.

ويؤدي النقر فوق التحذير إلى إعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة تسجيل حساب على موقع Netflix على الويب حيث يمكنهم إدخال معلومات الدفع واختيار خطة اشتراك، ليس من الواضح متى بدأت Netflix في تقديم هذا الخيار الجديد.

ولا تزال صفحة دعم Netflix تنص على أنه لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى ص علفحة تسجيل Netflix من تطبيق iPhone أو iPad الخاص بها.