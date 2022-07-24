شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرواد الروس قد يحلقون 3 مرات إلى المحطة الفضائية على متن مركبات Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليج كونونينكو، أن الرواد الروس قد يحلقون في 3 رحلات إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات Crew Dragon وفقا لما نقلته RT.

وقال كونونينكو: "اتفاقيات الرحلات المشتركة الموقعة سابقا بين روس كوسموس وناسا تتضمن ثلاث رحلات لرواد الفضاء الروس على متن مركبات Crew Dragon الأمريكية، هذه الرحلات ستكون ضمن المهمات المأهولة الخامسة والسادسة والعاشرة لهذه المركبات إلى المحطة".

وأشار أيضا إلى "أن رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا من المرجح أن تذهب إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة أمريكية نهاية سبتمبر المقبل، كما يفترض أن يذهب رائدا فضاء روسيان إلى المحطة على متن مركبة Soyuz المخطط إطلاقها في 21 سبتمبر هذا العام".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أعلنت في 15يوليو الجاري عن توقيع اتفاقية بشأن الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة مع وكالة ناسا، وأشارت إلى أن رائدة الفضاء، آنا كيكينا لن تذهب إلى المحطة الفضائية الدولية قبل الـ 29 من سبتمبر المقبل.