ماذا نعرف عن iPad Pro 2022 والمواصفات المتوقعة

iPad Pro 2022 مُخطط لأن يتم اطلاقه خلال هذا العام، هذا بعد عام واحد من إطلاقها لأقوى تابلت موجود بالعام وهو الـiPad Pro 2021 الذي جاء بمعالج Apple M1 القوي جدًا مع دعم للـ5G، الإشاعات تقول ان Apple تريد إطلاق جهاز أفضل هذا العام، وهذه المرة سيكون بمعالج Apple M2 الجديد كليًا والذي يقدم تجربة أداء أفضل بكثير من التي يقدمها Apple M1، دعنا نتحدث عن التفاصيل

جدول المحتويات

تصميم وشاشة iPad Pro 2022

العام الماضي في نسخة الـ12.9 بوصة قدمت ابل شاشة Mini LED لتعطيك تجربة بصرية أفضل من الـIPS العادية التي كانت في نسخة الـ11 بوصة، هذا العام لن يتغير شيء ستظل النسخة الـ11 بوصة من نوع IPS LCD، بينما نسخة الـ12.9 بوصة ستحمل تقنية Mini LED، من ناحية التصميم فلن يتغير عن العام الماضي سيكون الأيباد بنفس الشكل، لكن يُقال بأن Apple ستحول الجهاز ليحمل ظهرًا زجاجيًا يسمح لها بوضع الشحن اللاسلكي على الجهاز، وبنسبة كبيرة سيكون الشاحن اللاسلكي بدعم MagSafe كذلك.

المعالج والذاكرة

العام الماضي فاجأتنا Apple بتقديم معالج Apple M1 في الأيباد، المعالج الذي أبرز نفسه كمعالج قوي على أجهزة اللابتوب والكمبيوتر، هذا العام قد تفاجئنا Apple من جديد وتقدم Apple M2 بداخل الأيباد برو، الذي سيكون أقوى من العام الماضي بالتأكيد لكن ليس أقوى من معالجات M1 Pro او M1 Max او Mi Ultra، بالنسبة لخيارات الذاكرة فسيحمل الجهاز نفس خيارات الذاكرة من العام الماضي بداية بذاكرة 128GB حتى ذاكرة 2TB، بما ان Apple تحاول التخلص من نسخ 64GB في الأيفون وتبدأ أجهزة الماك من 256GB فقد يبدو الأمر منطقيًا لو بدأ ايباد برو 2022 من ذاكرة تخزين 256GB بدلًا من 128GB

البطارية ودعم 5G

بناء على موقع 9to5Mac فشركة Apple تعمل بالفعل على اصدار بطارية أكبر في iPad Pro 2022 حيث ان المستخدمين يشتكون من استهلاك الـMagic Keyboard العالي للطاقة، وقد تقدم Apple قدرة البطارية على الشحن اللاسلكي باستخدام الـMagSafe بسرعات شحن أعلى من تلك الموجودة في أجهزة ايفون، بهذه الإضافة نأمل ان تتحسن اكسسوارات التابلت وتضيف لها ابل دعمًا مختلفًا بعض الشيء عن الموجودة حاليًا، بالنسبة لدعم الـ5G فيُتوقع ان تدعم Apple نطاقات أوسع وشبكات أكثر من المدعومة حاليًا فتصير شبكة التابلت أفضل والتقاط الـ5G اكثر كفاءة.

متى يُطلق iPad Pro 200 وما السعر المتوقع؟

الإطلاق متوقع في النصف الثاني من عام 2022، في نهاية العام تحديدًا كما اعتدنا من Apple فهي تطلق الأيباد برو الجديد في نهايات كل عام، والأسعار المتوقعة ستبدأ من 800 دولار لأقل نسخة من iPad Pro 2022 11-inch وتصل الى 2200 دولار لأعلى نسخة في الأيباد بشاشة بحجم 12.9 بوصة، وهنا نتحدث عن نسخ الـWifi فقط لا نعلم ان كانت الأسعار ستُطبق بهذا الشكل على نسخ الـ5G ام لا، الجدول التالي به كامل الأسعار المتوقعة

iPad Pro 11 inch 128GB 800$ 256GB 900$ 512GB 1100$ 1TB 1500$ 2TB 1900$ iPad Pro 12.9 inch 128GB 1100$ 256GB 1200$ 512GB 1400$ 1TB 1800$ 2TB 2200$