شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يتيح مشاهدة المنشورات من الأصدقاء والمجموعات التى تهتم بها فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم فيسبوك بإجراء تغيير هائل طلبه مليارات المستخدمين لسنوات، حيث ستسمح لك الشبكة الاجتماعية مشاهدة المنشورات من الأصدقاء والمجموعات التي تهتم بها فقط ضمن علامة تبويب جديدة تمامًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشكو فيه المزيد من الأشخاص من إغراق موجز الأخبار الرئيسي بأشياء لا يهتمون بها.

وقال رئيس الملياردير التكنولوجي مارك زوكربيرج، 38 عامًا، إن هذه الخطوة الضخمة مصممة لتسهيل التحكم في المحتوى الذي تراه وتكتشفه على فيسبوك.

ضمن علامة التبويب "الخلاصات" الجديدة، يمكنك مشاهدة أحدث المنشورات من الأصدقاء والصفحات والمجموعات وفقا لموقع ذا صن.

يمكنك اختيار رؤية الثلاثة، أو التمرير لفلترتهم إلى كل فئة.

يتيح لك التحديث أيضًا إنشاء قائمة مفضلات، بحيث يمكنك أن تقرر فقط رؤية القليل الذي تريد أن تسمعه بالفعل.

لكن الإعلانات ستظل مرئية.

وفي غضون ذلك تتم إعادة تسمية الصفحة الرئيسية باسم الصفحة الرئيسية.

استمرار رؤية توصيات مخصصة، إلى جانب مقاطع فيديو من Reels وStories.

وتقول الشبكة الاجتماعية إن التغييرات ستبدأ في الظهور اعتبارًا من اليوم على iOS و Android.

أوضح فيسبوك "نحن نتفهم أنك قد تحتاج إلى المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بفرز المحتوى الخاص بك ورؤيته".

"هناك أوقات قد تعرف فيها فقط ما تبحث عنه - على سبيل المثال ، أحدث المشاركات من مجموعاتك - أو قد ترغب في مشاهدة محتوى ترفيهي جديد.

"نظرًا لأن الصفحة الرئيسية أصبحت بمثابة محرك اكتشاف بالنسبة لك للعثور على محتوى ومنشئي محتوى جدد ومتابعتهم من خلال التوصيات، توفر علامة التبويب" الخلاصات "طريقة سهلة للوصول إلى المحتوى من الأشخاص والمجتمعات التي تتصل بها بالفعل على Facebook."