تكنولوجيا: انخفاض قيمة أسهم وسائل التواصل الاجتماعي مع ضعف الإنفاق الإعلاني

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسهم شركات التواصل الاجتماعي بشكل حاد مؤخرا وذلك بعد تقليص الإنفاق على الإعلانات الرقمية مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وقد وهبط سهم Pinterest Inc 7.5 بالمئة ، وهبطت Meta Platforms Inc المالكة لفيسبوك 4.6 بالمئة ، وهبطت شركة Alphabet Inc المالكة لشركة Google ، والتي تبيع أيضًا الإعلانات عبر الإنترنت ، 2.1 بالمئة.

وبالأسعار الحالية ، تم تعيين Pinterest و Meta و Alphabet و Snap بشكل جماعي على خسارة حوالي 36 مليار دولار من القيمة السوقية، كما ألقى تويتر باللوم على معركته المستمرة لإغلاق استحواذ إيلون موسك بقيمة 44 مليار دولار على الانخفاض المفاجئ في الإيرادات الفصلية. كانت مشاركات موقع التدوين المصغر أعلى بشكل هامشي.

وقالت شركة Snap Inc إن المعلنين قلصوا الإنفاق وسط ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم حيث يعاني بعضهم من نقص العمالة واضطرابات سلسلة التوريد، وقال روس مولد ، مدير الاستثمار في إيه جيه بيل: "إذا كنت تريد دليلًا على أن الشركات متوترة بشأن التوقعات الاقتصادية ، فما عليك سوى إلقاء نظرة على كيفية تحسر منصات وسائل الإعلام ووكالات التسويق على سوق إعلانات أكثر صرامة".

ويستعد المستثمرون لأبطأ نمو عالمي في الإيرادات في تاريخ قطاع وسائل التواصل الاجتماعي حيث أن خصوصية شركة Apple Inc، وتراجعت أسهم شركة سناب بنسبة 34.6 في المائة وكانت الأكثر تداولا في البورصات الأمريكية ، حيث قالت الشركة إنها تتطلع إلى مصادر جديدة للإيرادات لتنمو.

وقالت RBC Capital Markets في مذكرة. تؤكد التوقعات الفصلية الضعيفة لمالك Snapchat المخاوف من أن الإنفاق الإعلاني يزداد سوءًا، و"لسوء حظ Snap وقطاع الإعلانات الرقمية ، نعتقد أن هناك دلائل على مزيد من التخفيضات في الإنفاق الإعلاني، ومن المقرر أن تنشر Meta و Alphabet نتائج ربع سنوية الأسبوع المقبل ، بينما من المقرر أن تعلن Pinterest عن نتائج الربع الثاني في 1 أغسطس.