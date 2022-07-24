شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ناسا تستهدف أواخر أغسطس لإطلاق صاروخ القمر Artemis 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة ناسا إن صاروخ القمر أرتميس 1 الذي طال انتظاره سيطلق على الأرجح في أواخر أغسطس، وقالت وكالة ناسا إنها اختارت مبدئيًا 3 تواريخ للإطلاق: 29 أغسطس ؛ 2 سبتمبر؛ و 5 سبتمبر.

ومع ذلك، قال جيم فري، المدير المساعد في وكالة ناسا لتطوير أنظمة الاستكشاف ، خلال إفادة إعلامية: "إنه ليس التزامًا من الوكالة"، "لكن هذه هي التواريخ التي يعمل عليها الفريق ولديها خطة لذلك، و"نحن نحاول التأكد من أن الجميع يفهم أن هذه هي المرة الأولى التي سنحاول فيها إطلاق هذه السيارة.

وقال فري: "سنكون حذرين. سنعمل بجد لمواجهة المحاولات في تلك المواعيد التي أعطيتك إياها ونبذل قصارى جهدنا لنتمكن من الثقة في تلك المواعيد"، وكان من المقرر في وقت سابق إطلاق Artemis 1 في أواخر مايو 2022، ومع ذلك، نظرًا للتأخيرات المتعددة في البروفة ، فقد تم دفع صاروخ القمر الضخم إلى أبعد من ذلك.

وبعد عدة محاولات اختتمت البروفة أخيرًا في 20 يونيو، وسط تسرب الهيدروجين، ويمثل الاختبار النهائي تتويجًا لشهور من التجميع والاختبار لـ SLS وOrion، بالإضافة إلى الاستعدادات من قبل فرق التحكم في الإطلاق والهندسة، ما مهد الطريق لإطلاق Artemis الأول.

ومن المتوقع أن يكون تاريخ الإطلاق المؤكد أقرب إلى الإقلاع الفعلي، وقال فري: "سنلتزم الوكالة في مراجعة الاستعداد للطيران بما يزيد قليلاً عن أسبوع قبل الإطلاق".

مهمة Artemis غير المأهولة هي أول رحلة لصاروخ SLS ومركبة Orion الفضائية معًا، سترسل البعثات المستقبلية أشخاصًا للعمل في مدار القمر وعلى سطح القمر، ومن خلال مهمات أرتميس، وستهبط ناسا بأول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر وتؤسس استكشافًا طويل المدى استعدادًا للبعثات إلى المريخ.