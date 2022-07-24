شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن تصفح إنستجرام بدون حساب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال بإمكانك إلقاء نظرة خاطفة على حساب شخص ما إذا لم تكن قد انضممت إلى انستجرام ولكنك ترغب في ذلك، وبالتالي، ليس من الضروري أن يكون لديك حساب، لكن بدون حساب فعلي، تكون الميزات مقيدة بشدة، ولكن باستخدام الأساليب الصحيحة، لا يزال بإمكانك تصفح الملف الشخصي لشخص ما والحصول على نظرة عامة سريعة على منشوراته.

هل من الممكن مشاهدة قصة شخص ما على إنستجرام دون أن يعرفوا 2022؟ - شاهد قصص إنستجرام في وضع airplane لتظل مجهول الهوية

- استخدم حساب انستجرام آخر



ماذا يمكنك أن تفعل بدون حساب إنستجرام؟ - استخدام تطبيقات الطرف الثالثماذا يمكنك أن تفعل بدون حساب إنستجرام؟ - ليس هناك الكثير الذي يمكنك القيام به على إنستجرام بالإضافة إلى رؤيته دون أن يكون لديك حساب ، بصرف النظر عن:

- مشاهدة الملفات الشخصية المفتوحة للجمهور

- النقر على الروابط في السير

- احصاء عدد المنشورات والمتابعين والمتابعين

- عرض وتحميل الصور والأفلام والقصص

- عرض الملاحظات على التعيينات



ما الذي لا يمكنك فعله بدون حساب إنستجرام؟ -عرض الحسابات المرتبطةما الذي لا يمكنك فعله بدون حساب إنستجرام؟ ستكون ميزاتك مقيدة بشدة لأن إنستجرام لا يريد حقًا أن يستخدم أي شخص نظامه الأساسي دون أن يكون لديه ملف تعريف. لا يعني ذلك بالضرورة أنك ستكون قادرًا على فعل الكثير لمجرد أنك تمكنت من عرض صفحة ملف تعريف وقائمة منشورات دون إنشاء حساب. الشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به دون إنشاء حساب وتسجيل الدخول هو عرض ملف تعريف وموجز مصغر للصور.

فيما يلي بعض المزايا التي ستفقدها من خلال عدم إنشاء ملف تعريف:

- التواصل مع مستخدمي انستجرام الآخرين

- نشر الملاحظات

- الاستمتاع بالصور ومقاطع الفيديو

- التصوير عن قرب

- مشاهدة النقاط البارزة

- مراقبة ملف تعريف انستجرام

- إضافة ملصقات وتأثيرات الكاميرا

- نشر المواد الأصلية

ماذا يعني أن يكون هناك شخص ما في قمة مشاهدات قصة انستجرام الخاصة بك؟ بدلاً من كيفية تفاعلك مع هذه الملفات الشخصية ، يتم تحديد ترتيب مشاهدي القصة من خلال كيفية تفاعل متابعيك مع ملفك الشخصي على المنصة. هذا يعني أن أولئك الذين شاهدوا ملفك الشخصي بشكل متكرر يتم إدراجهم أولاً.