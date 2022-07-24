شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تثبيت محفظة جوجل "Google Wallet" على هاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت تطبيقات Google نعمة مقنعة للمستخدمين، ولم يترك محرك البحث العملاق أي فرصة مفتوحة لمنح المستخدمين إحساسًا بالموثوقية والسلطة، وللمضي قدمًا، تأتي Google بتطبيق جديد - Google Wallet التي تتيح للمستخدمين إجراء نفس الأمور ولكن بطريقة أكثر سلاسة.

وفي وقت سابق، ابتكرت Google أول ميزة دفع رقمية لها - Google Pay، والتي سمحت بمعاملات نظير إلى نظير. ليس هذا فحسب ، بل إنه يقدم أيضًا خدمات صحية مالية ومكافآت من بعض تجار التجزئة عبر الإنترنت، والآن، تحملت Google Wallet المسؤولية بنفس الأدوات والميزات التي تعرضها بطريقة أفضل وأكثر اعتدالًا.

1. قم بتشغيل تطبيق متجر Google Play على هاتف Android الذكي الخاص بك

2. اكتب Google Wallet في شريط البحث واضغط على زر البحث

3. قم بالتمرير لأسفل لرؤية تطبيق محفظة Google

4. انقر فوق تثبيت