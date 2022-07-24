شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يستثمر فى شركة هندية الناشئة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع Meta (المعروفة سابقًا باسم Facebook) إلى الاستثمار في شركة هندية ناشئة تسمى Better Opinions، وهي منصة تداول للأحداث تتيح للمستخدمين في الدولة تداول آرائهم في فئات مثل الألعاب وكرة القدم والتمويل والترفيه وكسب النقود، كما تتيح المنصة للمستخدمين التداول في الأحداث أثناء مطابقتها مع شخص من خلال تجارة مجانية.

وإذا تم تنفيذ الصفقة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها Meta على حصة في شركة هندية ناشئة في مرحلة مبكرة ، وفقًا لتقارير TechCrunch، ومن المرجح أن تستثمر Meta في جولة تمويل أولية تصل إلى 3 ملايين دولار ، وتقدر قيمة Y-Combinator المدعومة بـ Better Opinions بأقل من 25 مليون دولار.

وقال التقرير نقلاً عن مصادر "المداولات مستمرة والصفقة لم تنته بعد"، واستثمرت Meta في وقت سابق في منصة التجارة الاجتماعية Meesho ومنصة تكنولوجيا التعليم Unacademy، وتأسست شركة Better Opinions في عام 2021 ، وأطلقت تطبيق Real Money Gaming في ديسمبر من العام الماضي. لقد كان 1.5 ألف اشتراك في غضون شهر من إطلاقه.

وفي فبراير من هذا العام ، جمعت شركة Better Opinions أكثر من مليون دولار في جولة تمهيدية من Y Combinator ، و Java Capital ، و Soma Capital ، ومستثمرين مثل Mayank Kumar ، المؤسس المشارك لـ UpGrad و Sudhanshu Raheja ، رئيس المنتجات والهندسة في GoTo Financials (Gojek-Tokopedia) ، من بين أمور أخرى.