شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت أوفيس يحظر وحدات الماكرو افتراضيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مايكروسوفت في طرح تحديث لـ "مايكروسوفت أوفيس"، يمنع استخدام وحدات ماكرو Visual Basic for Applications (VBA) في المستندات التي تم تنزيلها.

كانت مايكروسوفت تختبر الإعداد الافتراضي الشهر الماضي، عندما تراجعت فجأة عن التحديث مؤقتا، لإجراء بعض التغييرات الإضافية لتحسين قابلية الاستخدام".

على الرغم من القول إن الأمر مؤقت، إلا أن العديد من الخبراء قلقون من أن مايكروسوفت قد لا تمضي في تغيير الإعداد الافتراضي، مما يجعل الأنظمة عرضة للهجمات.

غرد شين هنتلي، قائد مجموعة تحليل التهديدات في جوجل، قائلاً: "إن حظر وحدات ماكرو Office سيفعل الكثير بشكل لا نهائي للدفاع ضد التهديدات الحقيقية أكثر من جميع منشورات مدونة Intel الخاصة بالتهديدات."

وحاليًا يتم طرح الإعداد الافتراضي الجديد، ولكن مع تحديث اللغة لتنبيه المستخدمين والمسؤولين بالخيارات المتوفرة لديهم عندما يحاولون فتح ملف وتم حظره وفقا ل The Verege.

ينطبق هذا فقط إذا لاحظ ويندوز، باستخدام نظام ملفات NTFS ، أنه تم تنزيله من الإنترنت وليس من محرك أقراص الشبكة أو الموقع الذي حدده المسؤولون على أنه آمن ، ولا يغير أي شيء على الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Mac و Office على Android / iOS أو Office على الويب.