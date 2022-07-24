شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعمل على توسيع نوع المحتوى المسموح به.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل "ميتا"، على توسيع نوع المحتوى المسموح به في العوالم الافتراضية التي يصنعها الأشخاص لـ Horizon Worlds ، وهي منصتها التي تتيح للأشخاص إنشاء مساحات VR للتجارب المشتركة.

أضافت الشركة علامة 18 وما فوق للعوالم التي أنشأها المستخدمون، وقامت بتحديث سياستها للسماح للمبدعين بتضمين محتوى "ناضج" تم حظره تمامًا في السابق. وفقًا لـ UploadVR ، تلقى المبدعون الذين نشروا عوالم بريد إلكتروني تفيد بأن عليهم تحديد ما إذا كان عالمهم ناضجًا أم آمنًا لجميع الجماهير يدويًا - إذا لم يفعلوا ذلك، فسيتم تقييده على 18 عامًا فما فوق بشكل افتراضي وفقا لموقع ذا فيرج.

استنادًا إلى أرشيف Wayback Machine لصفحة Meta’s Horizon Mature Worlds Policy اعتبارًا من أبريل، وهذا يعني أن ميتا تسمح بالمحتوى الذي تم حظره سابقًا. ،وقد تكون قادرًا على تضمين هذه الأنواع من الأشياء في عالمك، طالما أنك تضع علامة عليها على أنها ناضجة.