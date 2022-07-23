شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 15 لعبة جديدة تترك منصة Apple Arcade قريبًا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل خدمة الألعاب القائمة على الاشتراك من أبل - Apple Arcade - على مجموعة من الألعاب الجديدة كل شهر، حيث تحتوي الخدمة الآن على أكثر من 200 عنوان في الكتالوج الخاص بها، لكن ستبدأ أبل قريبًا في إزالة بعض العناوين من كتالوج Arcade، وفيما يلي الأسماء ولماذا يغادرون وأكثر:

هذه الألعاب تغادر Apple آركيد يسرد القسم الجديد - Leaving Arcade Soon - 15 عنوانًا لن تكون متاحة قريبًا، القائمة تشمل:

Projection: First Light

Lifeslide

Various Daylife

EarthNight

Atone: Heart of the Elder Tree

Over the Alps

Dread Nautical

Cardpocalypse

Towaga: Among Shadows

Dead End Job

Don’t Bug Me!

Spelldrifter

Spidersaurs

Explottens

BattleSky Brigade: Harpooner

لكن لا توجد فكرة عن موعد مغادرة هذه الألعاب للأركيد، ومع ذلك ، تعطينا مقالة دعم تم نشرها مؤخرًا على Apple Arcade فكرة عما يحدث عندما تغادر لعبة Arcade.



ماذا يحدث عندما تغادر إحدى الألعاب Apple آركيد

تقول شركة Apple إن الألعاب مقدر لها مغادرة Arcade ، وإذا قمت بتنزيل لعبة قبل تقاعدها ، فيمكنك لعبها لمدة أسبوعين آخرين على الأقل، ولكن ، إذا لم تقم بتنزيل اللعبة قبل مغادرتها Arcade ، فلن تتمكن من تشغيلها ، وستتلقى رسالة "لم تعد هناك رسالة متاحة"، الأمر نفسه ينطبق على المستخدمين الذين قاموا بتنزيله مسبقًا ولكنهم يحاولون تشغيله بعد فترة الأسبوعين.



ولا يوجد ذكر لسبب مغادرة هذه الألعاب لـ Arcade ، لكن تقرير MacRumors يكشف أن أبل وقعت عقدًا مدته ثلاث سنوات مع المطورين لوضع ألعابهم على Arcade في عام 2019، حيث إنه عام 2022 الآن ، وبعض هذه العقود يقترب من نهايتها ، وقد لا تجدد Apple بعضها ؛ ومن ثم ستغادر الألعاب الخدمة قريبًا.