شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 15 لعبة جديدة تترك منصة Apple Arcade قريبًا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
يسرد القسم الجديد - Leaving Arcade Soon - 15 عنوانًا لن تكون متاحة قريبًا، القائمة تشمل:
Projection: First Light
Lifeslide
Various Daylife
EarthNight
Atone: Heart of the Elder Tree
Over the Alps
Dread Nautical
Cardpocalypse
Towaga: Among Shadows
Dead End Job
Don’t Bug Me!
Spelldrifter
Spidersaurs
Explottens
BattleSky Brigade: Harpooner
لكن لا توجد فكرة عن موعد مغادرة هذه الألعاب للأركيد، ومع ذلك ، تعطينا مقالة دعم تم نشرها مؤخرًا على Apple Arcade فكرة عما يحدث عندما تغادر لعبة Arcade.
ماذا يحدث عندما تغادر إحدى الألعاب Apple آركيد
تقول شركة Apple إن الألعاب مقدر لها مغادرة Arcade ، وإذا قمت بتنزيل لعبة قبل تقاعدها ، فيمكنك لعبها لمدة أسبوعين آخرين على الأقل، ولكن ، إذا لم تقم بتنزيل اللعبة قبل مغادرتها Arcade ، فلن تتمكن من تشغيلها ، وستتلقى رسالة "لم تعد هناك رسالة متاحة"، الأمر نفسه ينطبق على المستخدمين الذين قاموا بتنزيله مسبقًا ولكنهم يحاولون تشغيله بعد فترة الأسبوعين.
ولا يوجد ذكر لسبب مغادرة هذه الألعاب لـ Arcade ، لكن تقرير MacRumors يكشف أن أبل وقعت عقدًا مدته ثلاث سنوات مع المطورين لوضع ألعابهم على Arcade في عام 2019، حيث إنه عام 2022 الآن ، وبعض هذه العقود يقترب من نهايتها ، وقد لا تجدد Apple بعضها ؛ ومن ثم ستغادر الألعاب الخدمة قريبًا.