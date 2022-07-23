شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج فى المحكمة بسبب قضية "كامبريدج أناليتيكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يقدم العديد من كبار المديرين التنفيذيين فى ميتا، شهادات فى دعوى قضائية حول فضيحة Cambridge Analytica، بما فى ذلك الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج، مدير العمليات شيريل ساندبرج، الشخص الذى تم تعيينه ليحل محل ساندبرج كمدير للعمليات عندما تغادرالشركة فى وقت لاحق من هذا العام.

وفقًا لوثيقة محكمة تم تقديمها فى وقت سابق من هذا الأسبوع، سيتعين على زوكربيرج الإجابة على الأسئلة لمدة تصل إلى ست ساعات، بينما قد تواجه ساندبرج ما يصل إلى خمس ساعات من الإيداع وفقا لما نقله موقع ذا فيرج عن بلومبرج.

الدعوى القضائية التى يمكن أن تنتهى كقضية جماعية إذا وافق عليها القاضي، تدعى أن فيسبوك شارك بشكل غير قانونى بيانات المستخدم مع أطراف ثالثة ولم يحمى هذه البيانات بشكل كاف من إساءة استغلالها من قبل جهات سيئة.

ينبع هذا من قضية تمكنت فيه Cambridge Analytica ، وهى شركة تعمل من أجل حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، من استخراج البيانات من ملايين الملفات الشخصية على فيسبوك دون الحصول على إذن من هؤلاء المستخدمين.

تبين لاحقًا أن التكتيكات التى استخدموها لم تكن جديدة تمامًا، إذا كنت ترغب فى الغوص بعمق فى هذه الملحمة، يمكنك التحقق من صفحة Cambridge Analytica .

ليست هذه هى المرة الأولى التى يكون فيها زوكربيرج فى مقعد ساخن بسبب الفضيحة - فى عام 2018 ، كان عليه الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس، على الرغم من أن مدى فعالية الأسئلة مثيرة للجدل. فى ذلك الوقت تقريبًا، كان ساندبرج يرد على الصحافة، ويتحدث عن إخفاقات فيسبوك عندما يتعلق الأمر بـ Cambridge Analytica ويبرر نموذج أعمالها.

فى حين أنه من غير المحتمل أن تحتوى هذه الإفادات على أمور ظلت مخفية فى السنوات التى انقضت منذ بدء الفضيحة، فإن حقيقة أن القيادة العليا لميتا موضع استجواب هى علامة بارزة فى هذه الحالة التى لا تزال مستمرة منذ عام 2018.