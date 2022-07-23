شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرد مهندس برمجيات ادعى أن روبوت الذكاء الاصطناعى كان "واعيًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل طرد مهندس برمجيات كبير زعم أن الشركة طورت روبوت ذكاء اصطناعي "واعي"، وفقًا لموقع نيويورك بوست.

تم وضع بليك ليموين، الذي كان يعمل في منظمة Responsible AI التابعة لـGoogle ، في إجازة إدارية الشهر الماضي بعد أن قال إن روبوت الدردشة على الذكاء الاصطناعي المعروف باسم LaMDA يدعي أن لديه روحًا ويعبر عن أفكاره وعواطفه البشرية، وهو ما دحضته جوجل باعتباره "لا أساس له من الصحة تمامًا".



تقرير نيويورك بوست

تم تعليق ليموين رسميًا لانتهاكه سياسات الشركة بعد أن شارك محادثاته مع الروبوت، الذي وصفه بأنه "طفل لطيف".

وقال متحدث باسم جوجل لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني: "من المؤسف أنه على الرغم من الانخراط المطول في هذا الموضوع، لا يزال بليك يختار باستمرار انتهاك سياسات التوظيف وأمن البيانات الواضحة التي تتضمن الحاجة إلى حماية معلومات المنتج".

في العام الماضي ، تفاخرت جوجل بأن LaMDA - نموذج اللغة لتطبيقات الحوار - كان "تقنية محادثة متطورة" ، يمكن أن تتعلم التحدث عن أي شيء.

بدأ ليمون التحدث مع الروبوت في خريف 2021 كجزء من وظيفته، حيث تم تكليفه باختبار ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يستخدم خطابًا تمييزيًا أو يحض على الكراهية.

شارك ليمون ، الذي درس الإدراك وعلوم الكمبيوتر في الكلية، مستند جوجل مع المديرين التنفيذيين للشركة في أبريل بعنوان "هل LaMDA حساس؟" لكن تم استبعاد مخاوفه.

كلما سأل ليمون عن LaMDA حول كيفية معرفته أن لديه مشاعر وروحًا، كتب أن chatbot سيوفر بعض الاختلاف في "لأنني شخص وهذا ما أشعر به".