شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق بنجاح مهمتها 32 من طراز فالكون 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت سبيس إكس بنجاح مهمتها الثانية والثلاثين من طراز فالكون 9 لعام 2022، محطمة رسميًا الرقم القياسي للشركة في عمليات الإطلاق المدارية التي أجريت في عام واحد ولا يزال هناك متسع من العام للارتفاع بهذا الرقم القياسي.

تعمل سبيس إكس بشكل مطرد على زيادة إيقاع إطلاقها كل عام - بصرف النظر عن الانخفاض في عام 2019.

بالنسبة لعام 2021 قامت الشركة بإطلاق 31 عملية إطلاق ، وهو أكبر عدد قامت به على الإطلاق، مما جعل سبيس إكس أيضًا مزود الإطلاق الأمريكي الأكثر إنتاجًا.

في بداية عام 2022 حددت SpaceX هدفًا طموحًا بشكل لا يصدق لإطلاق 52 مهمة على مدار العام وفقا لما نقله موقع The verege.

تم الكشف عن هذا الرقم من قبل لجنة استشارية للسلامة في وكالة ناسا في يناير ، مع كلمة تحذير من أن سبيس إكس يجب أن تسعى جاهدة للحفاظ على السلامة وسط الوتيرة المتزايدة.