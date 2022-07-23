شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض سترة "باز ألدرين" بمهمة أبولو 11 للقمر فى مزاد.. وتوقع بيعها بـ2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أنه ستُعرض ممتلكات أسطورة ناسا "باز ألدرين" الشخصية والأكثر اعتزازًا بالمزاد حتى 26 يوليو، وفقًا لموقع صحيفة "نيويورك بوست".

تتميز صفقة بيع القطع الاثرية والتذكارات المرتبطة بالهبوط على القمر، التي نظمها دا Sotheby's Auction House ، بسترة المعطف التى ارتداها ألدرين فى عام 1969 خلال مهمة أبولو 11، وهى أول مهمة ناجحة إلى القمر والعودة.



السترة

يُقدر أن يتم بيع السترة بالمزاد العلنى مقابل مليون دولار إلى مليونى دولار، كونها الثوب الوحيد من Apollo 11 المتاح للملكية الخاصة.

اعتبارًا من أمس، وصلت المزايدة على السترة الفريدة من نوعها إلى 700 ألف دولار.

مفتاح قاطع الدائرة المكسور الذي كاد أن يقتل طاقم Apollo 11 وقلم الحبر الذي أنقذ حياتهم سيكون أيضًا قريبًا في يد العارض السخي، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج خطة رحلة أبولو 11 الموجزة، وهي ملخص مفصل لكل خطوة من خطوات المهمة.



السترة التى ارتداها

خلال عملية البيع، سيقول ألدرين وداعًا نهائيًا لأوراق فترة عمله من السنوات التي قضاها في ويست بوينت، وهي رسالة رعاية من نيل أرمسترونج وميدالية التميز الرئاسية، التي قدمها له الرئيس السابق نيكسون.

قال ألدرين: "هذه المجموعة هي تلخيص لمسيرتي المهنية كرائد فضاء، من دراستي في ويست بوينت، إلى أول نشاط خارج المركبة الفضائية لي خلال الجوزاء الثاني عشر، إلى أول هبوط للبشرية على سطح القمر في أبولو 11 حيث زرعنا العلم الأمريكي وما بعده قليلاً." في بيان في بيان صحفي سوثبي.