شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سارة صبرى أول فتاة مصرية تسافر إلى الفضاء على رحلات "جيف بيزوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Blue Origin عن الطاقم الذي سيسافر في مهمتها NS-22 والذى يضم المهندسة المصرية سارة صبري والتى تعد أول شخص من مصر يطير إلى الفضاء، إضافة إلى المؤسس المشارك Dude Perfect Coby Cotton، ورجل الأعمال البرتغالي ماريو فيريرا ومتسلقة الجبال البريطانية الأمريكية فانيسا أوبراين وقائدة التكنولوجيا كلينت كيلي الثالث.



وسيحمل كل رائد فضاء بطاقة بريدية إلى الفضاء نيابة عن مؤسسة Blue Origin، نادي المستقبل، الذي يتيح برنامج Postcards to Space للطلاب الوصول إلى الفضاء على صواريخ Blue Origin، وتتمثل مهمة النادي في إلهام الأجيال المقبلة لمتابعة وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لصالح الأرض.



ستكون هذه المهمة هي الرحلة البشرية السادسة لبرنامج New Shepard، والثالث هذا العام، والرحلات الثانية والعشرون في تاريخه.

وبحسب موقع شركة الفضاء الأمريكية blueorigin، فإن سارة صبري، هي مهندس ميكانيكي وطب حيوي مصري، ومؤسس مبادرة الفضاء العميقة (DSI)، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول لأبحاث الفضاء، وقد أصبحت أول رائدة فضاء تناظرية في مصر في عام 2021 بعد إكمال مهمة القمر لمدة أسبوعين لمحاكاة الظروف القاسية التي يعيشها رواد الفضاء في الفضاء المداري.

وحصلت سارة على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرجة الماجستير في الهندسة الطبية الحيوية من بوليتيكنيكو دي ميلانو، وتسعى حاليًا للحصول على درجة الدكتوراه في علوم الفضاء مع التركيز على تصميم بدلة الفضاء، وتتحدث سارة اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بطلاقة وتقيم حاليًا في برلين.

ويتم رعاية مقعد سارة من قبل Space for Humanity (S4H) ، وهي منظمة غير ربحية تتمثل مهمتها في توسيع الوصول إلى الفضاء لجميع البشرية، وقامت S4Halso برعاية مقعد رائدة الفضاء NS-21 كاتيا إيشاريتا.