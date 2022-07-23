شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطور "روبوت" تحت الماء لعمليات مسح أعماق البحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز روبوت تحت الماء يتم التحكم فيه عن بعد، ويمكنه الغوص حتى عمق 6000 متر، اجتاز اختبار البحر وتم تسليمه لمستخدمه، وفقا لمعهد شنيانج للتشغيلات الآلية التابع لأكاديمية العلوم الصينية مطور الروبوت.

ويعتبر ونهاي-1، الذى تم تطويره من أجل معهد تشينغداو للجيولوجيا البحرية التابع للمسح الجيولوجى الصينى، أول مسبار مستقل لأعماق البحار بدون طيار فى البلاد، يتميز بوظائف مثل رحلات الكشف المستقلة على نطاق واسع، وأخذ عينات دقيقة يتم التحكم بها عن بعد، بحسب ما ذكر المعهد المذكور على موقعه الإلكترونى على شبكة الإنترنت، ونقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية.

وأضافت المعهد أنه وأثناء اختبار البحر والتطبيق، أجرى ونهاى-1، 17 مهمة غطس، حقق خلالها بيانات كشف عالية الدقة بالقرب من قاع البحر، وعينات عمود من الرواسب السطحية وكائنات قاع البحر، وفى الوقت نفسه؛ تم تحقيق القياس الدقيق لمجال الجاذبية والمجال المغناطيسى للأرض.

وتم تصميم ونهاى-1 لخدمة أبحاث البحث العلمى فى أعماق البحار مثل مسوحات البيئة البحرية، ومسوحات التنوع البيولوجى، والمسوحات الجيوفيزيائية لقاع البحار لأهداف محددة، والكشف عن البيئة القاسية فى أعماق البحار فى الموقع، ومسوحات الموارد المعدنية فى أعماق البحار.