شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق صينى يوفر فرص عمل لـ 9000 عامل مهاجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت السلطات فى مدينة جيآن بشرقى الصين، تطبيقا على الهواتف المحمولة لمساعدة أكثر من 9000 عامل مهاجر فى إيجاد فرص عمل فى مسقط رأسهم، وقالت قوه لينغ، إحدى المزارعين العائدين، إنها عرفت التطبيق من ملصق ترويج من الحكومة المحلية، وحاولت بتردد تقديم طلب للحصول على فرصة عمل وسجلت معلوماتها، وتلقت مكالمة هاتفية فى اليوم التالى لإجراء مقابلة.

وقالت "إننى ممتنة للغاية لأن الحكومة تمكنت من بناء هذه المنصة المفيدة، وسأوصى بها لمن حولى".



التطبيق

مع ذلك، عندما استخدمت لياو لى تشن، مديرة الموارد البشرية لشركة إلكترونية محلية، التطبيق لأول مرة، لم تكن النتيجة مرضية للغاية.

وقالت "قد يكون السبب هو أن المعلومات التى نشرناها مليئة بالكلمات ولا توجد بها صورة، لذا تبدو أقل جاذبية للباحثين عن عمل".

لم يضف مطورو التطبيق الصور لمعالجة مثل هذه المشاكل فحسب، بل اتخذوا خطوة أخرى ونظموا بثا مباشرا، حيث يمكن لمن يقومون بالتوظيف إظهار مكان عملهم للمرشحين.

وقالت ليو نيان يوي، باحثة عن عمل "لست بحاجة للتجول والبحث عن فرص عمل كما كان من قبل، وستكون جميع المعلومات مثل الراتب وبيئة العمل متاحة فى التطبيق"، بحسب ما نشرت شبكة تليفزيون الصين الدولية.

بحلول نهاية مارس الماضى، قام أكثر من 640 ألف شخص بالتسجيل، وحملوا أكثر من 16 ألف سيرة ذاتية.

وقال تشن شياو دونغ، مدير مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعى بالمدينة "من خلال التطبيق، أنشأنا منصة مبتكرة يمكنها تحقيق التوظيف الدقيق، وحتى الآن، ساعد التطبيق أكثر من 9000 عامل مهاجر فى إيجاد فرص عمل.