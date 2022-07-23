شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة شحن روبوتية للسيارات الكهربائية يمكن تشغيلها باستخدام هاتفك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة أمريكية تجربة لمحطة شحن روبوتية للسيارات الكهربائية، مما قد يسهل على الأشخاص الذين يعانون من إعاقة حركية شحن سياراتهم، وعرضت الشركة المصنعة للسيارات التي تتخذ من ميتشجان مقراً لها، نظام نموذج أولي طوره مهندسون في جامعة دورتموند بألمانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتألف المحطة الروبوتية من ذراع آلية تمتد على طول الطريق إلى منفذ شحن السيارة الكهربائية، ويتم تشغيلها بواسطة السائق عبر هاتفه الذكي من داخل السيارة.

كما أنه بعد الشحن يتراجع الذراع إلى مكانه ويمكن للسائق أن يكون في طريقه دون الحاجة إلى الخروج من السيارة، ففي الوقت الحالي، قد يكون ملء السيارة بالبنزين أو توصيلها بنقطة شحن تحديًا لمن يعانون من إعاقة حركية.

قال بيرجر فريك، مهندس الأبحاث في الشركة: "نلتزم بضمان حرية الحركة، ويمكن أن يمثل التزود بالوقود أو شحن سيارتك في الوقت الحالي مشكلة كبيرة لبعض السائقين".

ويمكن أن تكون محطة شحن الروبوت وسيلة راحة إضافية لبعض الأشخاص ولكنها ضرورية للغاية للآخرين، وبعد الاختبارات المعملية الأولية، يضع الباحثون الآن محطة شحن الروبوت للاختبار في مواقف الحياة الواقعية.