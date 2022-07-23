شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التخلص من التطبيقات غير المستخدمة على iPhone فى 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن التطبيقات غير المستخدمة لا يمكنها استنزاف بطارية الهاتف المحمول، فربما جمع المستخدمون عددًا قليلاً من التطبيقات ، لكنهم لم يستخدموها منذ شهور أو ربما سنوات، وفي هذا الدليل ، دعنا نعرض بعض الطرق السريعة والسهلة للتخلص من التطبيقات التي لم يتم استخدامها لفترة أطول أو بالكاد تستخدم.

الخطوة الأولي 1. قم بتشغيل تطبيق الإعدادات

2. انتقل إلى متجر التطبيقات

3. تبديل إلغاء تحميل التطبيقات غير المستخدمة

الخطوة الثانية 1. قم بتشغيل تطبيق الإعدادات

2. اضغط على عام

3. اضغط على تخزين iPhone من القسم العام

4. حدد التطبيق الذي تريد إزالته

5. اضغط على زر Offload App

الخطوة الثالثة

1. قم بتشغيل متجر التطبيقات

2. اضغط على ملف التعريف الخاص بك من الزاوية اليمنى العليا من الشاشة

3. اسحب لليسار من وانقر على حذف على التطبيق الذى لا تحتاجه.