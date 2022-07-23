شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يحذرون من ازدياد عدد موجات الحر الشديدة بأكثر من 30٪ بحلول 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الباحثون من أن عدد موجات الحرارة الشديدة سيزداد بأكثر من 30% خلال السنوات المقبلة، بعد أن يغذيها حرق الوقود الأحفوري والأنشطة البشرية الأخرى، حيث بحثت دراسة جديدة، حللت أنماط دوران الغلاف الجوي والغازات المسببة للاحتباس الحراري، في بيانات منذ أكثر من عام بقليل عندما توفي ما يقرب من 1500 شخص مع ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة في الولايات المتحدة وكندا إلى أكثر من الضعف.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحث المشارك الدكتور تشونزاي وانج، من معهد بحر الصين الجنوبي لعلوم المحيطات: "اجتاحت موجة حارة غير عادية وغير مسبوقة غرب أمريكا الشمالية في أواخر يونيو من عام 2021".

أدى ذلك إلى مقتل المئات وموت أعداد كبيرة من الكائنات البحرية قبالة الساحل بالإضافة إلى حرائق الغابات.

ووجدت عمليات المحاكاة الحاسوبية أن غازات الاحتباس الحراري هي السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة، والتي قال فريق البحث إنها ستستمر في الارتفاع وستؤدي إلى موجات حر متكررة وشديدة في المستقبل.

وتصف أنماط دوران الغلاف الجوي كيف يتدفق الهواء ويؤثر على درجات حرارة السطح حول الكوكب، فهذه التكوينات مسؤولة عن الطقس اليومي، فضلاً عن الأنماط طويلة المدى التي يتألف منها المناخ.