شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على متطلبات تشغيل لعبة Spider-Man Remastered والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد Marvel لطرح لعبة Spider-Man Remastered إلى الكمبيوتر الشخصي في 12 أغسطس ، وقيل إن النسخة المعاد تصميمها تأتي مع بعض الميزات الخاصة بالكمبيوتر الشخصي، والآن ، أصدر مطور Spider-Man Insomniac ، الذي كان يعمل مع ألعاب Nixx لنقل لعبة PlayStation إلى جهاز الكمبيوتر ، تفاصيل حول اللعبة.

حيث أن واحدة من أكبر الإضافات إلى Spider-Man Remastered هي دعم انعكاسات الأشعة عالية الجودة لمن لديهم أجهزة مدعومة، وتتوفر الانعكاسات بمستويات جودة مختلفة ، لكن الانعكاسات الجديدة عالية الجودة تقدم مزيدًا من التفاصيل عندما يتأرجح Spider-Man أو يحارب الجريمة في اللعبة.



-متطلبات النظام لـ Spider-Man Remastered الحد الأدنى (720 بكسل ، 30 إطارًا في الثانية) ويتم دعم كل من Nvidia DLSS و DLAA، ثم ، هناك دعم للشاشات فائقة السرعة (21: 9) والبانورامية (32: 9). يمكنك أيضًا تشغيل Spider-Man على إعداد من ثلاث شاشات بدعم من إعدادات Nvidia Surround متعددة الشاشات.-متطلبات النظام لـ Spider-Man Remastered الحد الأدنى (720 بكسل ، 30 إطارًا في الثانية) -الإعدادات المسبقة للرسومات: منخفضة جدًا

-وحدة معالجة الرسومات: Nvidia GeForce GTX 950 أو ما يعادله من AMD

-وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i3-4160 أو ما يعادله من AMD

-ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت

- نظام التشغيل: ويندوز 10 64 بت

-التخزين: 75 جيجا بايت إتش دي دي

موصى به (1080 بكسل ، 60 إطارًا في الثانية) -الإعدادات المسبقة للرسومات: متوسطة

-وحدة معالجة الرسومات: Nvidia GeForce GTX 1060 6 جيجابايت أو AMD Radeon RX 580

-وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i5 4670 أو AMD Ryzen 5 1600

-ذاكرة الوصول العشوائي: 16 جيجابايت

-نظام التشغيل: ويندوز 10 64 بت

-التخزين: 75 جيجا بايت SSD

عالية جدًا (4K ، 60 إطارًا في الثانية) -الإعدادات الرسومية المسبقة: عالية جدًا

-وحدة معالجة الرسومات: Nvidia GeForce RTX 3070 أو AMD Radeon RX 6800 XT

-وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i5 11400 أو AMD Ryzen 5 3600

-ذاكرة الوصول العشوائي: 16 جيجابايت

-نظام التشغيل: ويندوز 10 64 بت

- التخزين: 75 جيجا بايت SSD

الإعدادات الراقية (1440 بكسل ، 60 إطارًا في الثانية أو 4K ، 30 إطارًا في الثانية) - الإعدادات الرسومية المسبقة: عالية ، تتبع شعاع مرتفع

- وحدة معالجة الرسومات: Nvidia GeForce RTX 3070 أو AMD Radeon RX 6900 XT

- وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i5 11600K أو AMD Ryzen 7 3700X

- ذاكرة الوصول العشوائي: 16 جيجابايت

- نظام التشغيل: ويندوز 10 64 بت

- التخزين: 75 جيجا بايت SSD

أعلى جودة (4K ، 60 إطارًا في الثانية) - الإعدادات الرسومية المسبقة: عالية ، تتبع الشعاع مرتفع جدًا

- وحدة معالجة الرسومات: Nvidia GeForce RTX 3080 أو AMD Radeon RX 6950 XT

- وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i7 12700K أو AMD Ryzen 9 5900X

- ذاكرة الوصول العشوائي: 32 جيجابايت

- نظام التشغيل: ويندوز 10 64 بت

- التخزين: 75 جيجا بايت SSD

ستتوفر لعبة Insomniac's و Marvel's Spider-Man Remastered على الكمبيوتر الشخصي من خلال Steam and Epic Games بدءًا من 12 أغسطس، يمكنك طلب اللعبة مسبقًا قبل أن تصل إلى المتجر وفتح ثلاث بدلات Spider-Man وأداة قتالية Spider-Drone وخمس مكافآت إضافية نقاط المهارة.