تكنولوجيا: جوجل تتيح للمستخدمين إنشاء استطلاعات للرأى على Meet

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل ميزة جديدة إلى نظامها الأساسي لمؤتمرات الفيديو - Meet، حيث أعلنت الشركة عن الميزة الجديدة عبر منشور مدونة فى workspace، و كجزء من الميزة الجديدة ، يمكن للمشاركين الآن نشر استطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة دون الكشف عن هويتهم.

وأوضحت جوجل في منشورها أن الميزة ستسمح للمستخدمين بإجراء استطلاع ونشر الأسئلة والإجابة عليها دون الكشف عن هويتهم أثناء مكالمة Meet المستمرة، وأكدت الشركة أن ميزة الأسئلة المجهولة ستكون متاحة بشكل افتراضي، ومع ذلك ، سيتم تعطيل الميزة افتراضيًا، وسيكون لدى المضيفين والمضيفين المشتركين خيار تمكينه أو تعطيله في أي وقت يريدون.

ويمكن تمكين الميزة أو تعطيلها من خلال التوجه إلى أنشطة الاجتماع ← السماح بالأسئلة في الأسئلة والأجوبة ← السماح بالأسئلة المجهولة، وأيضًا ، سيرى المضيفون والمضيفون المشاركون الأسئلة المجهولة أثناء إنشاء استطلاع جديد أو طرح الأسئلة أو الإجابة عليها.

ولاحظت جوجل أيضًا أن الميزة لن يتم عقد اجتماع على حدة. هذا يعني أن المستخدمين سيحتاجون إلى تمكينه لكل اجتماع يدويًا، وبالإضافة إلى ذلك ، أكدت جوجل أيضًا أنه لن يتمكن أي من المضيفين أو المشاركين من رؤية اسم المستخدم للمنشورات المجهولة أو استطلاعات الرأي، وينطبق هذا أيضًا على جوجل Workspace Admin.

ولاحظت مشاركة مدونة جوجل أنه سيتم طرح الميزة لجميع مستخدمي مساحة العمل ، ولكن بشكل تدريجي. لذلك قد يستغرق الوصول إلى جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم بعض الوقت.

وستتوفر هذه الميزة أيضًا لـ جوجل Workspace Essentials و Business Standard و Business Plus و Enterprise Starter و Enterprise Essentials و Enterprise Standard و Enterprise Plus وترقية التدريس والتعلم وخطط Education Plus و Nonprofits وعملاء G Suite Business القدامى.