علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: رائدا فضاء روسى وإيطالية يكملان 7 ساعات من السير فى الفضاء

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القاهرة - سامية سيد - عاد رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف ورائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي إلى محطة الفضاء الدولية، بعد إتمام مهمة للسير في الفضاء لمدة 7 ساعات.

ووفقا لما ذكره "البيان"، قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن أرتيمييف وكريستوفوريتي أكملا جميع مهامهما الرئيسية باستثناء واحدة خلال السير في الفضاء، والذى استغرق 7 ساعات و5 دقائق.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي للسير في الفضاء هو إعادة تموضع ذراع آلية وإطلاق 10 أقمار صناعية متناهية الصغر، تم تصميمها لجمع معلومات إلكترونية لاسلكية.

وذكرت "ناسا" أن الثنائي عنيا أيضا بتركيب ذراع تليسكوبية قابلة للامتداد، يمكن أن تساعد رواد الفضاء في المزيد من عمليات السير في الفضاء، ولكن هذه المهمة ستكتمل في عملية مستقبلية للسير في الفضاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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