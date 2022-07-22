شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدا فضاء روسى وإيطالية يكملان 7 ساعات من السير فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد رائد الفضاء الروسي أوليج أرتيمييف ورائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي إلى محطة الفضاء الدولية، بعد إتمام مهمة للسير في الفضاء لمدة 7 ساعات.

ووفقا لما ذكره "البيان"، قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن أرتيمييف وكريستوفوريتي أكملا جميع مهامهما الرئيسية باستثناء واحدة خلال السير في الفضاء، والذى استغرق 7 ساعات و5 دقائق.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي للسير في الفضاء هو إعادة تموضع ذراع آلية وإطلاق 10 أقمار صناعية متناهية الصغر، تم تصميمها لجمع معلومات إلكترونية لاسلكية.

وذكرت "ناسا" أن الثنائي عنيا أيضا بتركيب ذراع تليسكوبية قابلة للامتداد، يمكن أن تساعد رواد الفضاء في المزيد من عمليات السير في الفضاء، ولكن هذه المهمة ستكتمل في عملية مستقبلية للسير في الفضاء.