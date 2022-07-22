شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه جوجل تعيد قسم app permissions إلى متجر التطبيقات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في إزالة قسم مهم من متجر Play يسمى أذونات التطبيقات خلال الأسبوع الماضي، حيث يستخدم القسم لتزويد المستخدمين بنظرة ثاقبة حول الأذونات التي يتطلبها التطبيق أو يمكنه الوصول إليها، وأفاد Android Policce أن جوجل قد أكدت أنها ستتراجع عن التغييرات وقريبًا ستعود أذونات التطبيق إلى متجر Play عبر مقبض Twitter الخاص بـ Android Developers.

وتقول التغريدة: "الخصوصية والشفافية قيمتان أساسيتان في مجتمع Android، لقد سمعنا ملاحظاتك بأنك تجد قسم أذونات التطبيق في جوجل Play مفيدًا ، وقررنا إعادته، سيعود قسم أذونات التطبيق قريبًا. "

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، استبدلت جوجل قسم أذونات التطبيقات لصالح قسم أمان البيانات. من المتوقع أن يخبر القسم المستخدمين بمزيد من الأفكار حول التطبيق ، مثل البيانات التي يجمعها وكيفية استخدام هذه البيانات. ومع ذلك ، فإن المشكلة الوحيدة في ذلك هي أن المعلومات تأتي من المطورين وليس من جوجل.

ولم تترك إزالة عرض أذونات التطبيق المستخدمين أي طريقة أخرى للتحقق مما إذا كان قسم أمان البيانات دقيقًا أم لا، وذكرت جوجل أنها تقوم بالتراجع عن التغييرات وفقًا لتعليقات المستخدمين. لقد تحققنا ولم يعد حتى الآن. ومع ذلك ، نفترض أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتراجع جوجل أخيرًا عن التغيير في متجر Play.