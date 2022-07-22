شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح iOS 15.6 و iPadOS 15.6 .. ما هى أبرز مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تبدأ أبل في طرح iOS 16 و iPadOS 16 على جميع أجهزة iPhone و iPad المتوافقة إلى جانب إطلاق الجيل التالي من أجهزة iPhone في سبتمبر، ومع ذلك ، قبل ذلك ، بدأت الشركة في طرح iOS 15.6 و iPadOS 15.6 لمستخدميها.

ومن المحتمل أن يكون التحديث أحد آخر التحديثات في نظام التشغيل iOS 15 و iPad OS 15، ولكنه يتضمن بعض الميزات والتغييرات الجديدة، إليك كل ما هو جديد أو تغير بآخر تحديث.

أول وأحد التغييرات الملحوظة هو تطبيق التلفزيون، حيث حصل التطبيق على القدرة على إيقاف لعبة رياضية مباشرة وإرجاعها وتسريعها. بالإضافة إلى ذلك ، تعالج التحديثات أيضًا العديد من الأخطاء المعروفة ، بما في ذلك الخطأ الذي يستمر فيه تطبيق الإعدادات في المطالبة بخطأ التخزين الكامل حتى في حالة توفر مساحة كافية.

وهناك مشكلة أخرى تم إصلاحها كجزء من التحديث وهي توقف تطبيق البريد عن الاستجابة عند التنقل مع مشكلة Safari حيث تستخدم علامة تبويب للعودة إلى الصفحة السابقة.





إليك التغيير الكامل وفقًا لموقع الويب الرسمي لشركة أبل:- يضيف تطبيق التلفزيون خيار إعادة تشغيل لعبة رياضية مباشرة قيد التقدم والإيقاف المؤقت أو الترجيع أو التقديم السريع

- يعمل على إصلاح مشكلة حيث قد تستمر الإعدادات في عرض مساحة تخزين الجهاز ممتلئة حتى لو كانت متوفرة

- يعمل على إصلاح مشكلة قد تتسبب في إبطاء أجهزة برايل أو توقفها عن الاستجابة عند التنقل في النص في البريد

- يعمل على إصلاح مشكلة في Safari حيث قد تعود علامة التبويب إلى الصفحة السابقة

- من المهم ملاحظة أن بعض الميزات قد لا تتوفر هذه الميزات حسب المنطقة.