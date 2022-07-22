شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Photos يحصل على ميزة جديدة يجعل الوصول إلى لقطات الشاشة أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت نسخة تطبيق Google Photos لنظام أندرويد على تحديث جديد يسمح للمستخدمين بالانتقال مباشرة إلى قسم لقطات الشاشة، وذكرت Android Police أن الميزة متوفرة في Google Photos الإصدار 5.97 والإصدارات الأحدث وتسمح للمستخدمين بالعثور على لقطات الشاشة بشكل أسرع عبر اختصار.

ووفقًا للتقرير ، يأتي تطبيق Google Photos الآن مع اختصار مخصص جديد ينقل المستخدمين مباشرة إلى قائمة لقطات الشاشة، ويمكن الوصول إلى الاختصار من أيقونة الشاشة الرئيسية للصور عبر قائمة الضغط لفترة طويلة.

وبالنسبة لأولئك غير المدركين ، تأتي الرموز الموجودة على الشاشة الرئيسية مع قائمة ضغط طويلة منفصلة توفر الوصول إلى الميزات أو الإعدادات الشائعة لهذا التطبيق المعين. على سبيل المثال ، إذا ضغطت طويلاً على تطبيق الهاتف ، فسوف يعرض لك قائمة بالرقم الذي تم الاتصال به مؤخرًا والبحث وجهات الاتصال الجديدة والمزيد. وبالمثل ، فإن الضغط لفترة طويلة على تطبيق الكاميرا يُظهر أوضاع التصوير.

وبالمثل ، تعرض Google Photos الآن خيارًا جديدًا "عرض لقطات الشاشة" جنبًا إلى جنب مع I’m Feeling Lucky and Free Up Space، وسيؤدي النقر على خيار "عرض لقطات الشاشة" إلى نقل المستخدمين مباشرةً إلى مجلد لقطة الشاشة داخل تطبيق الصور.

وفي الوقت نفسه ، بدأت Google أيضًا في طرح معلومات جديدة للصور التي تم نسخها احتياطيًا على الويب. كجزء من هذا ، ستُظهر المنصة للمستخدمين كمية البيانات التي تستهلكها تلك الصورة من مساحة التخزين السحابية التي تبلغ 15 جيجابايت.