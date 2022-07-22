علوم وتكنولوجيا

نقل سجلات المراسلات من هاتف إلى آخر.. واتساب يطرح ميزة طال انتظارها للأندرويد والأيفون

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الشارقة - اميمة ياسر - أتاح تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، رسميا، تحديثا جديدا لنظامي "الأندرويد" و "IOS"، يتضمن حفظ سجلات المراسلات ونقلها من هاتف إلى آخر.

وأعلن الحساب الرسمي لـ"واتساب"، أنه يمكن لمستخدمي التطبيق نقل السجلات بين هواتف الأندرويد والآيفون، مشيرا إلى انتهاء مرحلة اختبار التحديث ودخوله في حيز التنفيذ.

وبحسب "سكاي نيوز"، يتضمن التحديث الجديد نقل المحادثات الشخصية وفي المجموعات والوسائط المتعددة.

وكانت الشركة أجرت تحديثًا العام الماضي، لنقل البيانات من هواتف سامسونج إلى جوجل ومن أندرويد إلى "IOS".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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