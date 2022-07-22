نقل سجلات المراسلات من هاتف إلى آخر.. واتساب يطرح ميزة طال انتظارها للأندرويد والأيفون

الشارقة - اميمة ياسر - أتاح تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، رسميا، تحديثا جديدا لنظامي "الأندرويد" و "IOS"، يتضمن حفظ سجلات المراسلات ونقلها من هاتف إلى آخر.

وأعلن الحساب الرسمي لـ"واتساب"، أنه يمكن لمستخدمي التطبيق نقل السجلات بين هواتف الأندرويد والآيفون، مشيرا إلى انتهاء مرحلة اختبار التحديث ودخوله في حيز التنفيذ.

وبحسب "سكاي نيوز"، يتضمن التحديث الجديد نقل المحادثات الشخصية وفي المجموعات والوسائط المتعددة.

وكانت الشركة أجرت تحديثًا العام الماضي، لنقل البيانات من هواتف سامسونج إلى جوجل ومن أندرويد إلى "IOS".