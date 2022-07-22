شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع أرباح تسلا فى الربع الثاني بسبب إغلاق الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط اضطرابات سلسلة التوريد وإغلاق Covid-19 الممتد في الصين ، أعلنت شركة Tesla للسيارات الكهربائية المملوكة لشركة Elon Musk عن ايرادات بقيمة 16.9 مليار دولار في الربع الثاني (Q2) ، بانخفاض من 18.8 مليار دولار في الربع الأول (Q1) هذا العام.

وأعلنت تسلا عن أرباح قدرها 2.3 مليار دولار في الربع الثاني ، أقل من أرباحها الفصلية القياسية البالغة 3.3 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، حيث سجلت الشركة أول انخفاض متتالي في أرباحها ربع السنوية منذ أكثر من عام.

واعتبارًا من نهاية الربع الثاني ، قالت الشركة إنها حولت ما يقرب من 75 ٪ من مشترياتها من Bitcoin إلى عملة ورقية، حيث أضافت التحويلات في الربع الثاني 936 مليون دولار نقدًا إلى الميزانية العمومية للشركة، وقالت الشركة في تقرير أرباحها للربع الثاني في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "واصلنا إحراز تقدم كبير في جميع أنحاء الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2022".

وأضافت: "على الرغم من أننا واجهنا بعض التحديات ، بما في ذلك الإنتاج المحدود والإغلاق في شنغهاي لمعظم الربع ، فقد حققنا هامشًا تشغيليًا من بين أعلى المعدلات في الصناعة بنسبة 14.6٪ ، وتدفق نقدي حر إيجابي قدره 621 مليون دولار ...".

ومع ذلك ، أنهت الشركة الربع بأعلى شهر لإنتاج السيارات في تاريخها.

وقالت شركة السيارات الكهربائية إنها كسبت 2.3 مليار دولار ، أو 1.95 دولار للسهم ، في الربع الثاني ، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار ، أو 1.02 دولار للسهم ، قبل عام، وذكر تسلا أنه في الربع الثاني ، عادت الخدمات والأعمال الأخرى إلى هامش إجمالي إيجابي. لا تزال تجارة السيارات المستعملة قوية ، لا سيما مع توسع الاهتمام بالسيارات الكهربائية.

وبالإضافة إلى ذلك ، قالت الشركة إنها تعمل على زيادة البضائع ومراكز الاصطدام المملوكة لشركة Tesla والخدمات ذات الصلة، وتعمل شركة Supercharger ، التي تعد جزءًا من الخدمات وغيرها ، على خدمة عملاء Tesla وغير عملاء Tesla بشكل متزايد.

وقالت الشركة "نخطط لتنمية طاقتنا التصنيعية في أسرع وقت ممكن. على مدى أفق متعدد السنوات ، نتوقع أن نحقق متوسط ​​نمو سنوي بنسبة 50٪ في تسليمات السيارات".

وأضافت: "سيعتمد معدل النمو على قدرة المعدات لدينا ، ووقت تشغيل المصنع ، والكفاءة التشغيلية ، وقدرة سلسلة التوريد واستقرارها"، وبعد التقرير ، ارتفعت الأسهم بشكل طفيف في تعاملات ما بعد الإغلاق، و في وقت سابق من شهر يوليو ، أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية أنها سلمت 2،54،695 سيارة كهربائية على مستوى العالم في الربع الثاني من عام 2022. وقالت أيضًا إن يونيو 2022 كان أعلى شهر لإنتاج السيارات في تاريخ تسلا، وفي الوقت نفسه ، في الربع الأول من عام 2022 ، سلمت تسلا 3،10،048 سيارة كهربائية.