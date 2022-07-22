شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تكشف موعد إطلاق مركبة أمريكية تقل رائدة فضاء روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن رحلة مركبة Crew Dragon الأمريكية التي ستقل رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا، إلى محطة الفضاء الدولية، ستتم في موعد لا يتجاوز نهاية سبتمبر.

ووفق ما نشرته "روس كوسموس" على قناتها في تليجرام، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يوم الخميس، أنه من المقرر إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية Crew Dragon التابعة لمهمة Crew5، التي يضم طاقمها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، في موعد لا يتجاوز 29 سبتمبر 2022.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المركبة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة صاروخ الإطلاق Falcon-9 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وبالإضافة إلى آنا كيكينا، يضم طاقم Crew-5 رواد فضاء "ناسا" نيكول مان وجوش كاسادا، بالإضافة إلى رائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا.

وذكرت "روس كوسموس" انه قبل إطلاق طاقم Crew-5، من المخطط في 21 سبتمبر، إطلاق الصاروخ الحامل سويوز-2.1a من قاعدة بايكونور الفضائية حاملا على متنه مركبة الفضاء الروسية المأهولة سويوز MS22، والتي يضم طاقمها رواد الفضاء من "روس كوسموس" سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتلين، وكذلك رائد فضاء "ناسا" فرانسيسكو روبيو.