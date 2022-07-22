شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد "المجرة الوهمية" الأرجوانية المرصودة بتلسكوب جيمس ويب.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إبهار العالم بالصور الأولى من تلسكوب جيمس ويب الفضائى القوى الأسبوع الماضى، تم الكشف عن صورة أخرى تمت مشاركتها على "تويتر"، ويقول البعض إنها تشبه المجرة الوهمية، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

شارك غابرييل برامر، عالم الفلك في مركز الفجر الكوني في معهد نيلز بور، بجامعة كوبنهاجن، يقول إنها صورة مذهلة للأذرع المتصاعدة لـ"المجرة الوهمية"، المعروفة رسميًا باسم NGC 628 أو Messier 74.



الصورة على تويتر

التقط ويب، صورة NGC 628 في 17 يوليو، وأرسل البيانات إلى الأرض حيث تم تخزينها في أرشيف Barbara Mikulski للتلسكوبات الفضائية (MAST) ، وهو مفتوح للجمهور.

يحتوي الأرشيف على بيانات من 16 تلسكوبًا تابعًا لوكالة ناسا، بما في ذلك المهمات الحالية مثل تلسكوب هابل الفضائي وكبلر، وهو مرصد فضائي يبحث عن الكواكب حول النجوم الأخرى.

وقالت كريستين بوليام، رئيسة أخبار JWST ، لصحيفة "ديلى ميل"، في رسالة بريد إلكتروني: "إن صورة M74 تأتي من بيانات Webb الفعلية".



الصورة المعروضة

بينما تحتفظ بعض برامج Webb بملكية البيانات لمدة عام حتى يتسنى للعلماء الذين طلبوا الوقت الكافي لتحليلها، فإن البرامج الأخرى تنشر بياناتها على الفور، لذلك يمكن لأي شخص تنزيل هذه البيانات من أرشيفنا والقيام بمعالجة الصور الخاصة به باستخدام تقنيات قياسية مطورة للبيانات من المراصد الأخرى مثل هابل.

ومع ذلك، فإن الأذرع الدوامة الأرجواني التي تقع على بعد 32 مليون سنة ضوئية من الأرض، ليست في الحقيقة الظل المذهل للأرجواني، وشارك ميشيل ميريفيلد، أستاذ علم الفلك في جامعة نوتنجهام، على تويتر :"هذه في الواقع صورة متوسطة الأشعة تحت الحمراء تم الحصول عليها باستخدام أداة MIRI على JWST، والتي تقدم رؤية غير مسبوقة للكون عند هذه الأطوال الموجية الصعبة للغاية. لمراقبة من الأرض.

كالمعتاد في علم الفلك، تتكون الصورة الملونة من ثلاثة تعريضات منفصلة تم الحصول عليها من خلال مرشحات، في هذه الحالة تتمحور حول 7.7 و 10 و 11.3 ميكرون، وتقع هذه الأطوال الموجية في جزء من الطيف تهيمن عليه الانبعاثات من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs).