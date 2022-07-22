شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مناقشات حول إرسال رائد فضاء بريطانى فى مهمة ناسا للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون ناسا مع بريطانيا لإجراء محادثات في المملكة المتحدة حول مشاركة البلاد في مهمات القمر أرتميس التابعة للوكالة الأمريكية، حيث يمكن لرجل أو امرأة بريطانية المشي على القمر في غضون العقدين المقبلين بعد أن ألمحت وكالة ناسا بأنه سيكون هناك رائد فضاء في المستقبل لأحد "شركائها الدوليين".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تساعد الشركات البريطانية في بناء وحدات الخدمة والسكن لمحطة Lunar Gateway القمرية المخطط لها، والتي ستدور حول القمر وتكون بمثابة نقطة استيطانية لرواد الفضاء عندما يعود البشر إلى سطح القمر في وقت لاحق من هذا العقد.

قال نيلسون إن أول رواد فضاء سيعودان إلى القمر في عام 2025 سيكونان أمريكيين، وسيشملان "أول امرأة ومن المحتمل الرجل التالي" يمشيان على سطح القمر، وسيصبحون أول بشر يفعلون ذلك منذ أكثر من 50 عامًا.

كما أضافت نائبة نيلسون، باميلا ميلروي، أنه سيكون هناك لاحقًا مساحة في مهمة مستقبلية لرائد فضاء من أحد شركاء ناسا.

قالت: "أشعر بثقة كبيرة في أنه سيكون لدينا شريك دولي لأنهم يساهمون في بناء المحطة القمرية، لكننا لم نحدد بعد متى سيخرجون إلى السطح."