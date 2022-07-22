شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهجمات الإلكترونية تضاعفت منذ العام الماضى.. كيف تواجهها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد تحليل حديث أجرته شركة Seon المتخصصة في مكافحة الاحتيال والأمن السيبراني أن الهجمات الإلكترونية قد تضاعفت تقريبًا منذ العام الماضي.

نظرًا لأن عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت في جميع أنحاء العالم يتزايد ببطء شديد، فإن هذا يعني أن احتمالات تأثرك تتزايد بسرعة، لذا حان الوقت للتحقق مرة أخرى من إعدادات الأمان.

كانت الهجمات الإلكترونية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي برامج الفدية والتصيد والبرامج الضارة.

وتشير برامج الفدية إلى البرامج التي تهددك بفقدان البيانات أو مشاركة المعلومات الشخصية إذا لم يتم الدفع.

وتتشابه البرامج الضارة ولكنها تتخذ إجراءً مباشرًا للحصول على وصول غير مصرح به إلى البيانات والتخزين وقوة معالجة الكمبيوتر.

غالبًا ما يأخذ التصيد الاحتيالي شكل رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط اجتماعية من شخص يتظاهر بأنه شخص آخر لجمع معلومات شخصية وفقا لموقع Digitartlends.

يشمل النوع الرابع الأكثر شيوعًا من الهجمات الإلكترونية البيئات السحابية غير الآمنة، والتي أصبحت لحسن الحظ أقل شيوعًا، حيث انخفضت بأكثر من 50٪ وتمثل أقل من 1٪ من الحالات التي لاحظها Seon، عمليات تسجيل الدخول المسروقة، والمعروفة باسم حشو بيانات الاعتماد، تمثل أيضًا أقل من 1٪.

بالكاد تحدث عيوب البرامج وهجمات اليوم صفر، من الجدير بالذكر أن 34٪ من الهجمات الإلكترونية المذكورة كانت غير مصنفة، لذلك هناك هامش خطأ كبير في هذا التقرير، مع احتمال حدوث بعض عمليات الاحتيال بشكل متكرر، تقرير Seon الكامل متاح على موقعها على الإنترنت.

ستتوفر قريبًا عمليات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، مما سيساعد كثيرًا، ولكن هذا لا يعني أن الوقت قد حان للتخفيف من الأمان، مع ازدياد تكرار الهجمات الإلكترونية، يجب عليك تعزيز دفاعات جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بعض أفضل الطرق للقيام بذلك هي أيضًا سهلة إلى حد ما، حافظ على نظام التشغيل الخاص بك محدثًا إلى أحدث إصدار، وقم أيضًا بتحديث التطبيقات، وخاصة متصفحك، يمكن تحسين أمان تسجيل الدخول عن طريق اختيار كلمات مرور أقوى، وتمكين المصادقة ذات العاملين.