شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يكتشف أقدم مجرة فى الكون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف تلسكوب جيمس ويب (JWST) التابع لناسا مجرة عمرها 13.5 مليار عام، وهي الآن الأقدم في الكون التي تراها عيون البشر، حيث تشكلت المجرة، المسماة GLASS-z13 (GN-z13)، بعد 300 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم الذي حدث قبل 13.8 مليار سنة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت المجرة الأقدم قبل هذه المجرة، هى GN-z11 الذي يعود تاريخها إلى 400 مليون سنة بعد ولادة الكون.

والتقط JWST نظرة على GN-z13 باستخدام أداة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، القادرة على اكتشاف الضوء من أقدم النجوم والمجرات.

يستخدم هذا التلسكوب نطاقًا واسعًا من ضوء الأشعة تحت الحمراء لرؤية الزمن الماضي، ويتم ذلك عن طريق تحليل الوقت الذي يستغرقه الضوء للانتقال عبر الفضاء.

كما أنه أثناء التحقيق في المنطقة GN-z13، رصد JWST أيضًا GN-z11، لاحظ علماء من مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية في ماساتشوستس أنه على الرغم من أن كلاهما قديم، إلا أن كل مجرة صغيرة جدًا.

يبلغ عرض GN-z13 حوالي 1600 سنة ضوئية وتمتد GLASS z-11 إلى 2300 سنة ضوئية، وهذا صغير جدا بالمقارنة مع مجرتنا درب التبانة التي يبلغ قطرها حوالي 100000 سنة ضوئية.

تشير الورقة المنشورة في arXiv إلى أن كلا المجرتين لهما كتلة مليار شمس، وذلك لأنهما تشكلتا بعد وقت قصير من حدوث الانفجار العظيم.

يقترح الفريق أن هذا حدث عندما كانت المجرات تنمو وتلتهم النجوم في المنطقة، وشارك الباحثون في الورقة البحثية: "يضع هذان الجسمان بالفعل قيودًا جديدة على تطور المجرات في عصر الفجر الكوني".