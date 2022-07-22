شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تيك توك هو المصدر الأسرع نموًا للأخبار للبالغين فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد مسح لعادات استهلاك الأخبار أن تيك توك هو مصدر الأخبار الأسرع نموًا بين البالغين في المملكة المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة Ofcom البريطانية، يستخدم التطبيق حاليًا 7 في المائة من البالغين في المملكة المتحدة كمصدر إخباري، مقارنة بنسبة 1 في المائة في عام 2020.

يعد الاستطلاع دليلًا إضافيًا على حضور TikTok الهائل والمتزايد في العالم الرقمي، ويوضح كيف أصبح التطبيق سريعًا مصدرًا للحصول على المعلومات والترفيه، في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، قُدر مؤخرًا أن 40 في المائة من الجيل Z (الأفراد الذين ولدوا من 1997 إلى 2012) يستخدمون إما TikTok أو Instagram لعمليات البحث اليومية للعثور على أشياء مثل مكان تناول الطعام، بدلاً من المفضلات السابقة مثل بحث جوجل والخرائط.

على الرغم من أن تيك توك ارتفعت بسرعة كمصدر إخباري في المملكة المتحدة، إلا أنها لا تزال سادس أكثر الوجهات شعبية بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا (حيث يستخدمها 27 % من السكان)، هذا هو السبب وراء موقع / تطبيق بي بي سي 29 %، وتويتر (35%)، والقناة التلفزيونية الإخبارية بي بي سي وان (36 في المائة)، وفيسبوك (40 في المائة)، وإنستجرام 46% وفقا لموقع ذا فيرج.

بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، يكون الميل نحو أخبار وسائل التواصل الاجتماعي أكبر بكثير، أهم ثلاثة مصادر إخبارية رقمية لهذه المجموعة هي إنستجرام 29%، ثم يوتيوب وتيك توك (كلاهما بنسبة 28%)، ومع ذلك لا يزال هذان المصدران الإخباريان يتفوقان على أهم مصدرين للمراهقين: التحدث إلى الأسرة 65% ومشاهدة التلفزيون 59%.