شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء يتحدث عن تجربة تحاكى رحلة فضائية مدتها 240 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رائد الفضاء الروسي أوليج بلينوف، قائد طاقم SIRIUS-21، كيف تساعد التجارب الأرضية في الاستعداد لما ينتظر رواد الفضاء عند استكشاف القمر والكواكب الأخرى، ويشير رائد الفضاء في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن هذه التجربة تحاكي إقامة الرواد في القاعدة القمرية مدة 240 يوما.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقول بلينوف، "تكمن العوامل الرئيسية للتاثير البيئي التي تحاكي رحلة فضائية حقيقية في العزلة المكانية والاجتماعية مع نمط نشاط مفروض بصرامة".

كما أنه وفقا له، العوامل النفسية هي الأهم التي تتمثل في التواجد مع مجموعة محدودة من الأشخاص وجدول عمل صارم من الصباح إلى المساء مع قلة النشاط البدني.

ويضيف، لن يكون التفاعل الاجتماعي المألوف على الأرض ممكنا، حيث لن نتمكن من الاتصال بأي شخص أو الكتابة له. بالإضافة إلى ذلك يجب احترام الاختلافات العقلية العرقية وأخذها بالاعتبار أثناء التفاعل الشخصي لأفراد الطاقم.